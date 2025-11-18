Celebridades e TV

Prisão de José Dumont faz Globo cortar cenas de Terra Nostra

A Globo decidiu cortar quase todas as cenas de José Dumont na reprise de Terra Nostra, atualmente exibida nas tardes da emissora. O ator, preso por pedofilia desde 2023, interpretou Batista, um dos protagonistas da novela lançada em 1999.

Por Lance
Reprodução/Internet

Segundo a coluna Outro Canal, cerca de 95% de sua participação foi retirada, incluindo quase todos os diálogos. A única fala preservada foi uma revelação essencial para o enredo. Assim, a trama pode ser mantida no ar sem a presença do ator envolvido no crime.

Reprodução/Globoplay

Além de José Dumont, alguns famosos brasileiros já tiveram problemas com a justiça, chegando ao ponto de ficarem um dia ou um certo período na prisão. Fizemos uma galeria com nomes que se encaixam neste contexto. Confira!

Montagem Flipar

Nome do famoso: Fábio Assunção

Reprodução/@fabioassuncaooficial

Em 2017, Fábio Assunção foi preso por desacato à polícia e também por ter agredidos algumas pessoas durante um evento festivo.

Reprodução/@fabioassuncaooficial

Nome do famoso: Dado Dolabella

Sergio Savarese wikimedia commons

Vencedor da edição de estreia da Fazenda, Dado foi preso em 2018 após não pagar a pensão alimentícia aos filhos.

reprodução instagram

Nome do famoso: Caetano Veloso

Wiener Staatsoper - Flickr

Um dos ícones da música brasileira, Caetano Veloso foi preso em 1968, durante a ditadura militar acusado de supostas ofensas à bandeira brasileira.

Divulgação

Nome do famoso: Belo

Reprodução Youtube

O cantor Belo deixou o Soweto em 2000, quando o grupo estava no auge, para seguir a carreira solo. Anos depois, porÃ©m, foi condenado pela justiÃ§a ao ser acusado de trÃ¡fico de drogas, ficando quatro anos preso. Durante a pandemia, tambÃ©m teve decretada uma prisÃ£o preventiva por promover aglomeraÃ§Ã£o em um perÃ­odo onde era proibido.

ReproduÃ§Ã£o/Instagram

Nome do famoso: Romário

Reprodução Instagram @romariofaria

Um dos grandes nomes da história do futebol brasileiro e mundial, hoje senador, Romário passou uma noite preso em 2009 para tentar um acordo em relação ao pagamento da pensão alimentícia.

Youtube/ Além do Futebol

Nome do famoso: Gilberto Gil

Midia Ninja/FLICKR

A situação de Gilberto Gil foi a mesma de Caetano, sendo preso durante o período militar.

Divulgação

Nome da famosa: Rita Lee (1947-2023)

instagram/@ritalee_oficial

Em 1976, Rita Lee foi presa por porte de drogas quando policiais faziam uma vistoria em sua residência. Na época a cantora estava grávida.

Grupo Tom Brasil - Flickr

Nome do famoso: Erick Flores

Reprodução/@_erickflores_

O meia-atacante Erick Flores ficou preso no Presídio Estadual de Erechim, no Rio Grande do Sul, por causa de valores de pensão alimentícia atrasados. O montante era de aproximadamente R$ 250 mil.

Reprodução/@_erickflores_

Nome do famoso: André Gonçalves

Reprodução instagram @teamandregoncalves

André Gonçalves foi preso por causa de desacato. Isso aconteceu quando ele estava em um bar e recusou pagar a conta do estabelecimento, chegando ao ponto de insultar alguns policiais.

Youtube/ Jornal O Globo

Nome do famoso: Marcello Anthony

Reprodução/@marcelloantony_oficial

O ator foi flagrado pela polícia comprando droga, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A quantidade que ele estava comprando foi considerada pelas autoridades como tráfico.

Reprodução/@marcelloantony_oficial

Veja Mais