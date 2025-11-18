Prisão de José Dumont faz Globo cortar cenas de Terra Nostra

O cantor Belo deixou o Soweto em 2000, quando o grupo estava no auge, para seguir a carreira solo. Anos depois, porÃ©m, foi condenado pela justiÃ§a ao ser acusado de trÃ¡fico de drogas, ficando quatro anos preso. Durante a pandemia, tambÃ©m teve decretada uma prisÃ£o preventiva por promover aglomeraÃ§Ã£o em um perÃ­odo onde era proibido.