Celebridades e TV Fernando Fernandes vive a emoção de ‘voltar a andar’: “Arrepiou” Um exoesqueleto robótico é um equipamento que consegue dar mobilidade a pessoas que sofrem de paralisia. Em junho de 2025, o apresentador e ex-BBB Fernando Fernandes contou como foi sua experiência ao voltar a andar após 16 anos, utilizando o sistema. Por Lance

Reprodução/Instagram