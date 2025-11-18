Aos 70 anos, assassino de John Lennon continua preso: pedidos de soltura foram negados

Cantor e compositor, John Lennon seguia carreira solo após o fim dos Beatles e era um dos maiores nomes da música mundial quando foi assassinado. Sua canção 'Imagine' é considerada uma das mais bonitas da história.
Embora sua sentença permita audiências para liberdade condicional, Mark Chapman segue encarcerado desde que foi transferido para o Centro Correcional de Attica. Todos os seus pedidos de soltura foram negados até hoje,
Para Chapman, as letras de algumas da músicas, especialmente “God” e “Imagine”, eram um menosprezo à fé cristã. Ele afirmou que Lennon era um “hipócrita” e tinha um estilo de vida indecente, o que o “obrigou a puni-lo”.
Assim, como John Lennon, vários outros artistas já consagrados e que com uma longa estrada pela frente tiveram suas trajetórias interrompidas por criminosos. Veja casos de grande repercussão.
Ele deu autógrafo para o assassino Mark Chapman, horas antes do crime. Chapman se dizia fã do cantor. Lennon o atendeu na saída do edifício onde morava, foi para o estúdio e, ao voltar, foi baleado pelo criminoso que o aguardava na porta. Dos 5 tiros, 4 atingiram Lennon: dois nas costas e dois nos ombros.
Marvin Gaye - Cantor e instrumentista de R&B e soul, ganhou fama nos anos 60 e tornou-se um dos mais populares do gênero. Em 1982, ganhou 2 Grammy. Com vida familiar conturbada, foi morto a tiros pelo pai, com um revólver que ele mesmo tinha lhe dado.
Peter Tosh - O cantor tinha 42 anos e havia acabado de ganhar um Grammy por seu disco de reggae quando foi morto pela gangue de Dennis Leppo, ex-presidiário que ele havia ajudado na busca por emprego. Leppo foi condenado a prisão perpétua.
Pier Paolo Pasolini - O cineasta italiano, ganhador de prêmios europeus nos anos 1960 e 1970, foi espancado e atropelado, aos 53 anos, em 2/11/1975. O assassino Pino Pelosi, de 17 anos, alegou que houve briga por causa de relações íntimas. Após cumprir pena, ele disse que foi forçado a confessar um crime que não cometeu.
Sharon Tate - A atriz e modelo americana de 26 anos, casada com o cineasta Roman Polanski, estava grávida quando foi morta por fanáticos seguidores de Charles Manson, em 9/8/69. Os criminosos pegaram prisão perpétua, exceto Linda Kasabian, que contou tudo em troca de imunidade.
Rebecca Schaeffer - A atriz americana, de 21 anos, foi morta por Robert Bardo, fã obcecado, que não parava de mandar cartas e de persegui-la. Ele chegou a contratar detetive para monitorá-la. Em 17/7/1989, ele foi à casa da atriz e ela abriu a porta achando que era um entregador. Ele a matou com um tiro no peito.
Selena Quintanilla-Pérez - Americana de ascendência mexicana, eleita pela Billboard a 'melhor cantora dos anos 90', foi morta a tiros, em 31/3/95 pela líder do fã-clube, envolvida em fraudes. Mesmo ferida, a cantora correu e revelou o nome da assassina na recepção do hotel. Tinha 23 anos.
Leon Eliachar - Escritor brasileiro, nascido no Egito, veio para o Brasil menino. Começou a carreira aos 19 anos e trabalhou em vários jornais. Foi morto com um tiro no rosto, em 29/5/1987, aos 64 anos, pelo pistoleiro Roy Baumer (que foi preso)a mando de um fazendeiro com ciúme da mulher.
Rodrigo Netto - O guitarrista da Banda Detonautas, de 29 anos, foi morto por assaltantes no Rio de Janeiro, em 4/6/2006, quando retornava de uma festa. Rodrigo estava no carro com o irmão e a avó, no Rocha, zona norte da cidade. Criminosos em um carro tentaram interceptá-lo, ele seguiu em frente e foi baleado.
Daniella Perez - A atriz, de 22 anos, foi morta a facadas em 18/12/1992 por Guilherme de Pádua (os dois na foto), com quem fazia par romântico na novela De Corpo e Alma. Ele e a mulher Paula, que tinha ciúmes doentios de Daniella e foi cúmplice no crime, foram condenados a 19 anos de prisão. Cumpriram seis.