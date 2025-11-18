Declaração de Antônio Cícero antes de morrer jogou luz sobre o Ateísmo

Marina se referia ao fato de que o irmão escolheu morrer e buscou o suicídio assistido em 23/10/ 2024, aos 79 anos, na Suíça. O gesto chamou atenção para a questão da religiosidade - ou da falta dela - como fator capaz de influenciar decisões sobre vida ou morte. A atitude do poeta e compositor - um dos mais talentosos e respeitados do país - teve grande repercussão.
Afinal, ao decidir que queria morrer por estar sofrendo com o Mal de Alzheimer, Cícero lançou o argumento numa carta: 'Como sou ateu desde a adolescência, tenho consciência de que quem decide se minha vida vale a pena ou não sou eu mesmo'.
Recentemente, o ex-presidente do Uruguai, José 'Pepe' Mujica, declarou que não acreditava em Deus, mas esperava 'estar errado'. Afinal, ele sabia que morreria, já que o câncer havia avançado em seu organismo. Mujica morreu em 13 de maio, aos 89 anos.
Por todo o mundo, a maioria das pessoas tem alguma religião. Ou, pelo menos fé em Deus mesmo sem seguir linha doutrinária. Mas alguns famosos, assim como Antônio Cícero e Pepe Mujica, não acreditam em Deus.
Cillian Murphy - Um dos nomes mais comentados do momento por causa do filme 'Oppenheimer' (que lhe valeu o Oscar de Melhor Ator), Cillian foi criado no Catolicismo, mas mudou com o tempo.
Morgan Freeman - O ator americano é ferrenho defensor da Ciência e diz que não aceita o conceito religioso de paraíso após a morte. Freeman afirma que começou a formar sua opinião sobre religião aos 13 anos .
Curiosamente, Morgan Freeman interpretou Deus no filme 'Todo Poderoso', em 2003, ao lado de Jim Carrey. Mas a vida real é ateu.
Fábio Porchat - O ator e apresentador carioca já disse que gosta de ler sobre religião, considerando que as histórias são lendas, mas não acredita em Deus e desaprova o envolvimento de religião com política.
Daniel Radcliffe - O ator britânico - que cresceu no cinema como Harry Potter e segue uma carreira prolífica - foi criado numa família de judeus e cristãos. Ressalta que respeita os religiosos, mas é ateu e se sente bem assim.
Angelina Jolie - A atriz americana diz que prefere ver o que há de espiritual nas pessoas e que isso é o verdadeiro divino.
Brad Pitt - O ator americano diz que pensar se Deus existe ou não é inútil, pois só saberemos ao morrer. Ele diz que não acredita, mas também não rejeita a ideia. É 20% ateu e 80% agnóstico (nem crê nem desacredita).
Malu Mader - A atriz carioca diz que não crê em Deus e que, ao dizer 'vá com Deus' às pessoas, isso é símbolo do desejo de coisas boas, não fé religiosa.
Alinne Moraes - A atriz paulista diz que acredita nela mesma ('Sou escrava da minha própria criação') e que não gosta da cobrança que muitos religiosos fazem sobre os ateus.
Andréa Beltrão - A atriz carioca é bastante cética. Diz que não acredita em nada e que a fé é sinônimo de esperança. Ela perdeu um irmão ainda jovem e diz que, se acreditasse em Deus, seria menos penoso. Mas não acredita.
Pedro Bial - O jornalista e apresentador carioca diz que não conseguiu acreditar em Deus nem mesmo quando correu risco de morte devido a uma cirurgia cardíaca.
Bill Gates- O magnata americano, fundador da Microsoft, declarou que as pessoas sentem necessidade de criar mitos para ter fé. Mas ele não crê na existência de Deus.
Camila Pitanga - A atriz carioca considera Deus uma ficção e diz que, quando diz 'Ai, meu Deus', isso ocorre porque as expressões religiosas estão enraizadas na cultura brasileira. Não devem ser levadas ao pé da letra.
Jodie Foster - A atriz e diretora americana não crê em Deus. Mas faz uma ressalva: gosta dos rituais religiosos.
Javier Bardem - O ator espanhol, casado com a atriz Pelélope Cruz (um dos casais mais badalados do cinema) fez até uma brincadeira: disse que não acredita em Deus, mas acredita em Al Pacino (o ator americano do 'Poderoso Chefão').
Mel Lisboa - A atria gaúcha, famosa pela minissérie 'Presença de Anitta' (que inspirou o nome artístico da cantora Anitta), não acredita em Deus e afirma isso sem qualquer problema.
Juca Kfouri - O jornalista esportivo paulista não acredita em Deus e, já em 2009, reclamava de jogadores que agradecem a Deus pelos gols. De lá pra cá, isso aumentou muito. Juca acha errado misturar religião e esporte.
Ian McKellen - O ator britânico, famoso por viver Gandalf em 'Senhor dos Anéis' e Magneto em 'X-Men', disse que arranca as páginas da Bíblia que condena os gays, sempre que encontra o livro nos hotéis.
Chico Buarque - O cantor e compositor carioca, criado em família católica, estudou em colégio de padres. Mas, com o tempo, mudou. 'Eu simplesmente perdi a fé. Mas não faço disso uma bandeira', diz.
Lima Duarte - O ator mineiro comentou, numa palestra numa livraria, que não crê em Deus, mas, ao contrário do escritor português José Saramago, não ironiza os personagens religiosos.
Caetano Veloso - O cantor e compositor baiano se diz ateu, mas conta que aceita bem a opção dos filhos pela religião evangélica.
Antônio Fagundes - O ator carioca diz que é agnóstico. Não acredita em Deus, mas prefere não recusar completamente a ideia de sua existência. Ele diz que não pensa em Deus.
Tony Bellotto - O músico paulista critica o fanatismo religioso e diz: 'Sou ateu, mas não encho o saco de ninguém com isso. Não vejo tanta diferença em crer ou não em deus (com d minúsculo, como dizia Jose Saramago)'.
Danton Mello - O ator e dublador mineiro sempre disse que não precisa de religião para praticar o bem, pois tem seus valores morais.
Hugh Laurie - O ator britânico, famoso por 'Dr House', foi criado em família presbiteriana, mas, quando adulto, declarou-se ateu.
Vera Holtz - A atriz paulista, que chegou a pensar em ser freira, não crê mais em Deus. Ela diz que gostava de acompanhar os rituais religiosos por causa da beleza teatral que eles têm. Ela considera esse universo sedutor.
Jorge Furtado - O cineasta gaúcho é ateu e critica o fanatismo: 'A maioria das pessoas que conheço - e a maioria das que amo - acredita em Deus. Tudo bem, desde que não queiram impor sua fé'.
Emma Thompson - A atriz britânica não apenas não acredita em Deus como também rejeita os livros sagrados. Segundo Emma, eles são opressivos, ofendem as pessoas e causam medo.
Gregório Duvivier - O ator e apresentador carioca acha que as pessoas deveriam respeitar mais os ateus. Ele diz que, para muitas pessoas, se você não crê em Deus tem o demônio no corpo.
Nando Reis - O cantor paulista diz que é evolucionista. Para ele, é hipocrisia a atitude de quem diz acreditar em Deus e faz um monte de coisas erradas.