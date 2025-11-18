Celebridades e TV Declaração de Antônio Cícero antes de morrer jogou luz sobre o Ateísmo A cantora Marina Lima falou recentemente do orgulho que tem do irmão, o poeta Antonio Cícero, em entrevista recente a Pedro Bial. 'A morte dele faz parte da obra dele. Porque o Cícero não deixou barato em nenhum momento. É um orgulho danado. Fez todo mundo pensar de novo sobre isso, sobre eutanásia, sobre permissão. Por que tem ir para o exterior fazer isso? Devia ser permitido no Brasil também', disse. Por Lance

Reprodução Instagram Marina Lima