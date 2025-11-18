Galeria

Justiça nega soltura e Irmãos Menéndez, assassinos dos pais, vão continuar na cadeia

O caso envolvendo os irmãos Menendez - assassinos dos próprios pais - voltou a estar entre os mais comentados recentemente por causa da possibilidade de libertação da dupla, após 35 anos de cadeia.

Por Lance
wikimedia commons/Orsf

O juiz Michael Jesic chegou a declarar: “Não estou dizendo que eles devem ser soltos, isso não cabe a mim decidir. Mas acredito que eles já fizeram o suficiente nesses 35 anos para merecer essa chance”, disse o juiz Michael Jesic.

Tingey Injury Law Firm/Unsplash

As penas previstas na condenação de Erik e Lyle — conhecidos como 'irmãos Menendez' —, eram de prisão perpétua, mas já foram reduzidas para 50 anos de reclusão. E agora poderia ocorrer uma soltura, após o cumprimento da maior parte da punição.

De an Sun Unsplash

Só que em agosto de 2025 os tribunais da Califórnia negaram os pedidos de liberdade condicional de Lyle e Erik Menendez porque consideraram que eles ainda representam uma 'ameaça à sociedade'.

Daniel Bone/Pixabay

O promotor de Los Angeles, Nathan Hochman, se opôs à liberdade condicional de Erik e Lyle Menendez, afirmando que eles nunca assumiram os assassinatos dos pais. Segundo ele, os irmãos seguem sustentando uma falsa narrativa de legítima defesa rejeitada pelo júri.

valery anatolievich pexels

Erik e Lyle não foram considerados suspeitos da morte dos pais logo de início. No entanto, a investigação passou a focar nos irmãos quando eles começaram a ostentar uma vida de luxo, financiados pela herança dos pais.

Arquivo pessoal

Ele chegaram a adquirir apartamentos, veÃ­culos de alto padrÃ£o e relÃ³gios de marcas famosas, entre outras despesas.

reproduÃ§Ã£o

A evidência decisiva surgiu quando Erik fez uma revelação a seu psicólogo, Jerome Oziel, que decidiu gravar as sessões com os irmãos.

reprodução

Essas gravações foram entregues às autoridades, que, mais de seis meses após os assassinatos, decidiram prender os dois.

Samer Khodeir Unsplash

O julgamento, iniciado em 1993, foi um dos primeiros transmitidos pela televisão nos Estados Unidos, gerando grande interesse da mídia e atraindo a atenção de milhões de curiosos.

reprodução

Durante as audiências, uma nova revelação chocou o público: chorando, os irmãos afirmaram que haviam sofrido abusos e agressões por parte do pai durante anos, com a cumplicidade da mãe, Kitty Menéndez.

reprodução

Segundo os arquivos do caso, o pai, José Menéndez (foto), também teria ameaçado os filhos de morte se eles contassem o que acontecia dentro de casa.

arquivo pessoal

Na noite de 20 de agosto de 1989, Kitty e José foram encontrados mortos por tiros de espingarda em sua mansão de luxo, em Beverly Hills. Na época, os irmãos tinham 18 e 21 anos.

reprodução

O primeiro julgamento resultou em um impasse entre os membros do júri e foi anulado. Um novo processo foi realizado, desta vez sem transmissão para a TV.

Mariakray/Pixabay

Em abril de 1996, o júri decidiu por condená-los à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional.

Sergei Tokmakov, Esq. https://Terms.Law por Pixabay

Lyle e Erik ficaram em prisões separadas até 2018, quando passaram a cumprir a pena no mesmo presídio.

reprodução

O caso ganhou ainda mais repercussão a partir da série ficcional 'Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez', lançada pela Netflix em 19/9/24.

divulgação/netflix

A mesma Netflix também lançou o documentário 'O Caso dos Irmãos Menendez', em 7/10/24, reforçando ainda mais a divulgação do caso.

divulgação/netflix

Em 2023, os advogados dos irmãos trouxeram à tona novas evidências que, segundo eles, comprovam os abusos perpetrados por José Menendez, incluindo uma carta que Erik havia escrito para uma prima.

reprodução

Os promotores de Los Angeles declararam que o sistema de justiça criminal da região chegou a uma compreensão 'mais atualizada' desde o primeiro julgamento dos irmãos.

reprodução

Veja Mais