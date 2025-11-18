Funcionários de creche confundem picada de cobra com farpa e demoram a socorrer aluno

A criança foi atacada por uma víbora-cabeça-de-cobre, espécie comum na região e de veneno potente. Segundo a WSOCTV9, funcionários acharam que era apenas uma farpa ou fratura e chamaram apenas os responsáveis, sem ligar para o 911.
A víbora-cabeça-de-cobre (Agkistrodon contortrix) é uma serpente venenosa comum no leste e sudeste dos Estados Unidos, reconhecida pela coloração acobreada da cabeça. Seu veneno é potente, mas raramente fatal para humanos, embora cause dor intensa e inchaço.
A serpente é um dos animais que provocam mais pânico nos seres humanos. E não é para menos. Além do aspecto aterrorizante, rastejando em velocidade, algumas espécies têm venenos capazes de matar rapidamente.
Picadas de cobras podem causar dormência, dor, paralisia, dificuldade de respirar, náusea, convulsão, taquicardia, hemorragia e outras reações.
Dependendo do volume de veneno, a morte pode ocorrer em apenas 20 minutos.
É que o poder letal do veneno depende do peso da pessoa e da rapidez do atendimento. Mas algumas cobras possuem venenos tão poderosos que bastam quantidades ínfimas para matar - e com rapidez.
A Cobra de Barriga Amarela, considerada a mais mortal, tem veneno 100 vezes mais potente que uma cascavel. Basta 0,01 mg de veneno por quilo para matar. Ou seja, um pessoa de 70 kg seria morta com apenas 0,7 mg de veneno.
Uma mordida dessa cobra injeta até 100 mg de veneno - o suficiente para matar 100 pessoas.
Em caso de picada de cobra, a ordem é correr para receber o quanto antes o soro antiofídico, um antídoto contra as toxinas produzidas pelas serpentes.
Veja outras cobras que costumam figurar na lista das mais venenosas do mundo.
Cobra da Morte - Originária da Austrália. Também é encontrada na Nova Guiné. Diferentemente da maioria das cobras, que reagem quando provocadas, esta serpente ataca por nada, sem ter sido ameaçada. E tem um dos botes mais rápidos.
Serpente Tigre - Espécie endêmica da Austrália e Tasmânia. Seu veneno costuma matar a vítima de 6 a 24 horas. Pode medir até 2m e se alimenta de peixes e lagartos.
Naja - Nativa da África e Ásia. É muito conhecida por ter uma espécie de capuz na cabeça. E por erguer grande parte do corpo. Além de picar, ela também é capaz de cuspir o veneno a até 3 metros de distância.
Cobra Real - Originária da Ásia, habita florestas na Índia e na China. É a cobra venenosa mais longa do mundo. Geralmente, tem de 3 a 4 metros. E a maior já registrada chegou a 5,85m. Também tem capuz no rosto.
Por causa do capuz, a cobra-rei e a naja se confundem. Mas a cobra-rei pode ter muitos pigmentos e listras, enquanto a Naja tem apenas uma cor com pequenas manchas pelo corpo.
Víbora de Russell - Animal noturno, vive na Índia, China e Taiwan. Atinge cerca de 1,60m. E tem a pele marrom com manchas que funcionam como camuflagem entre as árvores. Sua picada é considerada uma das mais dolorosas.
Cobra Marrom - É a cobra que mais mata na Austrália. Seu veneno é tão poderoso que até um filhote pode matar um ser humano. Basta 0,03 mg por quilo para ser letal. E, quando ela pica, injeta de 5 a 10 mg.
Taipan - Austrália. Tem uma toxina que destrói as células sanguíneas e provoca hemorragia interna. Sua dose letal é de apenas 0,1 mg por quilo. Mas sua picada chega a conter 120 mg. Em média, uma cobra dessas pode matar 56 homens.
Krait Malasyana - Vive em países do Sudeste Asiático, principalmente Indonésia e Malásia. É facilmente reconhecida, pois tem listras pretas e brancas. Metade das vítimas dessa cobra morre mesmo se houver aplicação de antídoto. Dentre as sequelas de quem sobrevive, pode sofrer paralisia grave.
Cascavel - Vive no continente americano, desde o México até a Argentina. Tem um chocalho na cauda. A finalidade do som produzido pelo guizo é de advertir sobre a sua presença e espantar os animais predadores..
Mamba Negra - Nativa da África. Pode ser preta ou cinza, mas a parte de dentro da boca é sempre negra. É a cobra mais rápida do mundo: rasteja a 20 km/h. Portanto, não dá nem pra fugir.
