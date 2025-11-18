Celebridades e TV Roberto de Carvalho, 73 anos; viúvo de Rita Lee mostra ‘novo companheiro’ e revela onde estão cinzas da cantora O compositor e produtor musical Roberto de Carvalho, viúvo da cantora Rita Lee, fez 73 anos em 16/11/2025. Recentemente, ele revelou que guarda as cinzas da cantora em um altar na residência do casal, na cidade paulista de Cotia. Por Lance

Reprodução Instagram