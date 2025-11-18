Imagine o medo: Onça chega de surpresa e ‘encara’ fotógrafo no Chile

Marcello Cavalcanti participava de uma expedição no Parque Nacional Torres del Paine, no Chile.
Em uma postagem no Instagram, o fotógrafo contou que Escarcha desceu uma pequena elevação e foi se aproximando devagar da cerca. Um guia orientou o grupo a ficar imóvel enquanto observavam a cena.
Apesar do encontro ter durado cerca de um minuto, Marcello descreveu a experiência como muito intensa: “Depois do maior minuto da minha vida, ela saiu correndo em posição de caça e se embrenhou na mata do outro lado da estrada.'
'[...] Enfim eu soltei a respiração e pude fazer as ultimas fotos', contou. 'Emoção a mil, todos se abraçando por terem visto cena tão linda e eu ainda estou emocionado de ter sido escolhido por Escarcha para ter vivido isso”.
Apesar da proximidade, biólogos explicam que esses felinos não representam perigo para humanos na Patagônia, pois sua dieta é baseada em guanacos (parentes das lhamas).
O puma, também conhecido como suçuarana, onça-parda, leão-da-montanha ou cougar, é um dos maiores felinos das Américas.
Seu habitat é vasto: vai desde o Canadá até o sul da Argentina e Chile, abrangendo florestas tropicais, montanhas, desertos e regiões frias.
Os adultos medem entre 1,5 a 2,7 metros de comprimento (incluindo a cauda) e pesam entre 30 e 100 quilos. Os machos geralmente são maiores que as fêmeas.
O puma é um animal solitário e territorial, que só se junta a outros da espécie durante a época de acasalamento.
As fêmeas têm gestação de cerca de 90 dias e dão à luz de 1 a 6 filhotes, que permanecem com a mãe por até 2 anos antes de se tornarem independentes.
A exemplo de outros felinos, os pumas são conhecidos por sua técnica de emboscada, usando a vegetação para se aproximar silenciosamente da presa antes de um ataque rápido.
Por outro lado, ao contrário de outros grandes felinos, os pumas não rugem, mas emitem vocalizações como gritos e ronronados.
O puma é classificado como 'Pouco Preocupante' pela Lista Vermelha da IUCN em termos globais, mas algumas populações estão ameaçadas por perda de habitat, caça e conflitos com humanos.
No Brasil, o puma é considerado o segundo maior felino e habita diversos biomas, como Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, entre outros.
Apesar de ser amplamente distribuÃdo, o puma enfrenta ameaÃ§as sÃ©rias no Brasil como desmatamento, perda de habitat e caÃ§a ilegal.