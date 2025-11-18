Notícias

Imagine o medo: Onça chega de surpresa e ‘encara’ fotógrafo no Chile

As imagens de um fotógrafo brasileiro ficando frente a frente com um puma viralizaram nas redes sociais nos últimos dias.

Divulgação/Marcello Cavalcanti

Marcello Cavalcanti participava de uma expedição no Parque Nacional Torres del Paine, no Chile.

Montagem/Reprodução @marcellocavalcanti1

Em uma postagem no Instagram, o fotógrafo contou que Escarcha desceu uma pequena elevação e foi se aproximando devagar da cerca. Um guia orientou o grupo a ficar imóvel enquanto observavam a cena.

Montagem/Reprodução @marcellocavalcanti1

Apesar do encontro ter durado cerca de um minuto, Marcello descreveu a experiência como muito intensa: “Depois do maior minuto da minha vida, ela saiu correndo em posição de caça e se embrenhou na mata do outro lado da estrada.'

Montagem/Reprodução @marcellocavalcanti1

'[...] Enfim eu soltei a respiração e pude fazer as ultimas fotos', contou. 'Emoção a mil, todos se abraçando por terem visto cena tão linda e eu ainda estou emocionado de ter sido escolhido por Escarcha para ter vivido isso”.

Reprodução/@marcellocavalcanti1

Apesar da proximidade, biólogos explicam que esses felinos não representam perigo para humanos na Patagônia, pois sua dieta é baseada em guanacos (parentes das lhamas).

Divulgação/Marcello Cavalcanti

O puma, também conhecido como suçuarana, onça-parda, leão-da-montanha ou cougar, é um dos maiores felinos das Américas.

Bas Lammers wikimeida commons

Seu habitat é vasto: vai desde o Canadá até o sul da Argentina e Chile, abrangendo florestas tropicais, montanhas, desertos e regiões frias.

Nina/Pixabay

Os adultos medem entre 1,5 a 2,7 metros de comprimento (incluindo a cauda) e pesam entre 30 e 100 quilos. Os machos geralmente são maiores que as fêmeas.

Bobby Herron por Pixabay

O puma é um animal solitário e territorial, que só se junta a outros da espécie durante a época de acasalamento.

Luis Miguel Bugallo Sánchez/Wikimedia Commons

As fêmeas têm gestação de cerca de 90 dias e dão à luz de 1 a 6 filhotes, que permanecem com a mãe por até 2 anos antes de se tornarem independentes.

Richard Callupe/Unsplash

A exemplo de outros felinos, os pumas são conhecidos por sua técnica de emboscada, usando a vegetação para se aproximar silenciosamente da presa antes de um ataque rápido.

Pixabay

Por outro lado, ao contrário de outros grandes felinos, os pumas não rugem, mas emitem vocalizações como gritos e ronronados.

Nathan Andress/Unsplash

O puma é classificado como 'Pouco Preocupante' pela Lista Vermelha da IUCN em termos globais, mas algumas populações estão ameaçadas por perda de habitat, caça e conflitos com humanos.

Pexels/Andrew Patrick Photo

No Brasil, o puma é considerado o segundo maior felino e habita diversos biomas, como Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, entre outros.

Flickr - U.S. Army Corps of Engineers

Apesar de ser amplamente distribuÃ­do, o puma enfrenta ameaÃ§as sÃ©rias no Brasil como desmatamento, perda de habitat e caÃ§a ilegal.

Wikimedia Commons/Shahzaib Damn Cruze

