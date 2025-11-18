Celebridades e TV Inteligência Artificial transforma Seu Madruga em vários personagens O ator que interpretou Seu Madruga, um dos personagens de maior sucesso do seriado 'Chaves', faria 101 anos em 2/9/2025. E ele tambÃ©m surge na pele de outros personagens famosos com auxÃ­lio da InteligÃªncia Artificial . Por Lance

Televicine S A ReproduÃ§Ã£o