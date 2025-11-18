Galeria

Marca inexplicável aparece em campo de trigo

Um desenho misterioso numa área de plantação ressurgiu em outubro se 2024 numa plantação na cidade de Ipuaçu, no Oeste de Santa Catarina, deixando moradores desconfiados.

Por Lance
Fábio wilcke/AIR 3/Reprodução

O agroglifo surgiu em um campo de trigo. À tarde, uma equipe de especialistas visitou o local com o intuito de analisar a marca misteriosa.

Fábio wilcke/AIR 3/Reprodução

Segundo o ufólogo Luiz Prestes Junior, que conversou com moradores da região, o agroglifo aparentava ser muito bem feito, mas alguns detalhes levantaram questionamentos sobre a autenticidade do desenho.

reprodução/sc no ar

Ele observou que um dos lados do agroglifo estava fora de alinhamento e também havia sinais de estacas.

reprodução/youtube

“Como se fosse utilizado para marcar os pontos do desenho, pontos estratégicos para centralizar a imagem”, explicou o ufólogo.

reprodução/sc no ar

“Em vários pontos a plantação estava sobreposta e em direções diferentes”, observou ele, que analisou que as espigas de trigo não estavam todas deitadas na mesma direção.

reprodução/sc no ar

Depois de coletar fotos, vÃ­deos e materiais do local, a equipe disse que 'no momento nÃ£o dÃ¡ para confirmar se o agroglifo Ã© realmente verdadeiroâ?.

reproduÃ§Ã£o/BalanÃ§o Geral FlorianÃ³polis

Essa não foi a primeira vez que marcas desse tipo apareceram em plantações de Ipuaçu. Em setembro de 2023, um desenho parecido chamou a atenção de especialistas.

reprodução/sc no ar

Na época, Luiz Prestes Junior garantiu que a marca era falsa. “Não está alinhado, as plantas estão fora do padrão e o caule quebrado”, detalhou.

reprodução/sc no ar

O último agroglifo considerado autêntico foi registrado em 2022, quando, em 4 de outubro, formas geométricas surgiram em uma plantação de trigo na mesma cidade de Ipuaçu.

divulgação/Tiago Kosinski

Na ocasião, foi constatado que havia um alinhamento “perfeito” do desenho. Além disso, o trigo não estava deitado ou com galhos quebrados.

reprodução/TV BARRIGA VERDE

No Brasil, desde 2008, há registros de agroglifos surgindo em plantações de trigo, especialmente no sul do país, com destaque para o interior de Santa Catarina.

reprodução/canal ideal

Especificamente no municÃ­pio de IpuaÃ§u, os avistamentos costumam acontecer entre o fim de outubro e o comeÃ§o de novembro.

facebook/Tiago Kosinski

Em outubro de 2015, houve um relato de desenho misterioso em Prudentópolis, no Paraná.

divulgação/Novelo Filmes

Ipuaçu, no entanto, passou a ser conhecida como a capital nacional dos agroglifos, com essa fama se consolidando desde 2008, quando os primeiros círculos foram encontrados em algumas lavouras de trigo.

reprodução/novelo filmes

Fundado em 1992, o municÃ­pio de IpuaÃ§u faz parte da microrregiÃ£o de XanxerÃª e tem uma populaÃ§Ã£o de aproximadamente 7 mil habitantes.

reproduÃ§Ã£o/youtube

A economia local é predominantemente agrícola, com destaque para o cultivo de milho, trigo e soja, além da pecuária.

reprodução/youtube

Responsável por analisar esse tipo de situação, um ufólogo é uma pessoa que se dedica ao estudo de objetos voadores não identificados (OVNIs) e fenômenos relacionados à vida extraterrestre.

Albert Antony Unsplash

Os ufólogos têm diferentes abordagens para estudar os fenômenos. Alguns focam em investigações de campo e entrevistas com pessoas que afirmam ter presenciado eventos ufológicos; outros se concentram na análise teórica de documentos, imagens e relatos históricos.

reprodução TV Globo

Veja Mais