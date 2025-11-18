Marca inexplicável aparece em campo de trigo

O agroglifo surgiu em um campo de trigo. À tarde, uma equipe de especialistas visitou o local com o intuito de analisar a marca misteriosa.
Segundo o ufólogo Luiz Prestes Junior, que conversou com moradores da região, o agroglifo aparentava ser muito bem feito, mas alguns detalhes levantaram questionamentos sobre a autenticidade do desenho.
Ele observou que um dos lados do agroglifo estava fora de alinhamento e também havia sinais de estacas.
“Como se fosse utilizado para marcar os pontos do desenho, pontos estratégicos para centralizar a imagem”, explicou o ufólogo.
“Em vários pontos a plantação estava sobreposta e em direções diferentes”, observou ele, que analisou que as espigas de trigo não estavam todas deitadas na mesma direção.
Depois de coletar fotos, vÃdeos e materiais do local, a equipe disse que 'no momento nÃ£o dÃ¡ para confirmar se o agroglifo Ã© realmente verdadeiroâ?.
Essa não foi a primeira vez que marcas desse tipo apareceram em plantações de Ipuaçu. Em setembro de 2023, um desenho parecido chamou a atenção de especialistas.
Na época, Luiz Prestes Junior garantiu que a marca era falsa. “Não está alinhado, as plantas estão fora do padrão e o caule quebrado”, detalhou.
O último agroglifo considerado autêntico foi registrado em 2022, quando, em 4 de outubro, formas geométricas surgiram em uma plantação de trigo na mesma cidade de Ipuaçu.
Na ocasião, foi constatado que havia um alinhamento “perfeito” do desenho. Além disso, o trigo não estava deitado ou com galhos quebrados.
No Brasil, desde 2008, há registros de agroglifos surgindo em plantações de trigo, especialmente no sul do país, com destaque para o interior de Santa Catarina.
Especificamente no municÃpio de IpuaÃ§u, os avistamentos costumam acontecer entre o fim de outubro e o comeÃ§o de novembro.
Em outubro de 2015, houve um relato de desenho misterioso em Prudentópolis, no Paraná.
Ipuaçu, no entanto, passou a ser conhecida como a capital nacional dos agroglifos, com essa fama se consolidando desde 2008, quando os primeiros círculos foram encontrados em algumas lavouras de trigo.
Fundado em 1992, o municÃpio de IpuaÃ§u faz parte da microrregiÃ£o de XanxerÃª e tem uma populaÃ§Ã£o de aproximadamente 7 mil habitantes.
A economia local é predominantemente agrícola, com destaque para o cultivo de milho, trigo e soja, além da pecuária.
Responsável por analisar esse tipo de situação, um ufólogo é uma pessoa que se dedica ao estudo de objetos voadores não identificados (OVNIs) e fenômenos relacionados à vida extraterrestre.
Os ufólogos têm diferentes abordagens para estudar os fenômenos. Alguns focam em investigações de campo e entrevistas com pessoas que afirmam ter presenciado eventos ufológicos; outros se concentram na análise teórica de documentos, imagens e relatos históricos.