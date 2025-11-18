Cientista adverte: nova extinção em massa será a ‘mais rápida da História’

É o que afirma o pesquisador e diretor do Centro de Saúde e Desempenho Humano da University College London, Hugh Montgomery.
Ele Ã© um dos responsÃ¡veis pelo relatÃ³rio de 2024 sobre crise climÃ¡tica e saÃºde da prestigiada revista cientÃfica The Lancet.
Segundo ele, a Terra pode passar por uma situação parecida com a que aconteceu há milhões de anos, no chamado Período Permiano, quando cerca de 90% das espécies desapareceram por causa das condições extremas.
Montgomery participou da abertura do Forecasting Healthy Futures Global Summit, um encontro internacional que começou na terça-feira (8/4), no Rio de Janeiro.
O Brasil foi escolhido como sede do evento porque, em novembro, também vai receber a COP 30 — a grande conferência da ONU sobre o clima.
Montgomery explicou que essa extinção 'é a mais rápida da história do planeta' e ela já está acontecendo. 'Nós que estamos causando isso”, pontuou.
Se a temperatura global subir 3 °C acima dos níveis pré-industriais, a situação pode ficar catastrófica.
Em 2024, o planeta já registrou um aumento de 1,5 °C, e, se nada mudar, pode chegar a 2,7 °C até 2100.
“Se continuarmos golpeando a base dessa coluna instável sobre a qual estamos apoiados, a própria espécie humana estará ameaçada', disse o pesquisador.
Segundo o especialista, se o aquecimento atingir entre 1,7 °C e 2,3 °C (mesmo que por pouco tempo), o gelo do Ártico pode derreter rapidamente, afetando as correntes oceânicas que regulam o clima.
Esse processo levaria a um aumento do nível do mar em vários metros nos próximos 20 ou 30 anos, com efeitos devastadores.
O pesquisador tambÃ©m destacou outros fatores do aquecimento global, como o metano â?? cerca de 83 vezes mais prejudicial que o diÃ³xido de carbono, liberado principalmente na extraÃ§Ã£o de gÃ¡s natural.
Ele afirmou que agir agora para reduzir a poluição é crucial até para a economia mundial, que pode perder 38 trilhões de dólares por ano a partir de 2049 devido à crise climática.
Por fim, Montgomery ressaltou a importância de pensar em formas de se adaptar, uma vez que a saúde das pessoas já está sendo afetada.
No entanto, ele reforça que isso não pode ser feito sem reduzir drasticamente as emissões de poluentes: '[...] Não faz sentido focar apenas no alívio dos sintomas quando deveríamos estar buscando a cura”.