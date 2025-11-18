Estude do sofá: filmes sobre guerra ajudam a aprender História

A guerra tem sido tema ou pano de fundo para muitos filmes, que abordam diferentes perÃ­odos e aspectos da Ã©poca. O cinema passa a ser um instrumento a mais para o estudo, unindo o Ãºtil ao agradÃ¡vel. Entretenimento e conhecimento de uma sÃ³ vez. Mesmo incluindo personagens fictÃ­cios, eles auxiliam na visÃ£o geral do conflito. Veja alguns: