Estilo de Vida Morte de turista que caiu de borda infinita reacende alerta sobre falhas de segurança Uma fatalidade ocorrida no dia 31/05/2025 chocou os moradores da ilha de Phuket, na Tailândia. O FLIPAR mostrou e republica para quem não viu Por Flipar

Miltiadis Fragkidis/Unsplash