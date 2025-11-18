Galeria

Doença fez Evaristo Costa ‘definhar’; conheça e proteja-se

Recentemente, o jornalista Evaristo Costa chamou atenção nas redes sociais por causa do desabafo sobre seus desafios com a doença de Crohn.

Por Flipar
reprodução/instagram

A condiÃ§Ã£o fez com que ele perdesse mais de 20 quilos em um curto perÃ­odo de trÃªs semanas. Por isso, Evaristo causou comoÃ§Ã£o ao dizer: 'definhei'.

reproduÃ§Ã£o/instagram

'Cheguei a 99 quilos, mas estava inchado por causa do corticoide. Quando o medicamento foi cortado, perdi 23 quilos em três semanas”, detalhou, em entrevista ao podcast 'PodCringe'.

reprodução/instagram

Segundo o jornalista, a suspensão do medicamento aconteceu porque os corticoides não estavam surtindo o efeito esperado.

reprodução/instagram

Evaristo, que depois conseguiu se recuperar, também descreveu sua sensação de desgaste constante na época da doença: “Eu me sinto definhando, é como defino para o médico. Todos os dias eu me sinto definhando. Perco meio quilo por dia... Posso comer qualquer coisa, mas não para dentro de mim'.

reprodução/instagram

'A alimentação não para dentro de mim, então não pego os nutrientes ideais e estou sempre com a imunidade baixa', explicou.

reprodução/instagram

De acordo com o jornalista, sua alimentação ficou baseada em sopas com alimentos bem cozidos, complementada por suplementos.

reprodução instagram

“Às vezes as pessoas falam assim, ‘que legal, você tá bem magrinho, barriga chapada’. Mas não é um emagrecimento saudável', pontuou.

reprodução/instagram

Na doença de Crohn, o sistema imunológico das pessoas responde de forma anormal a substâncias no intestino, causando inflamação e úlceras.

Antônio Augusto - Flickr

Não há cura para a doença de Crohn, mas existem tratamentos que ajudam a controlar os sintomas e reduzir a inflamação.

Pixabay

Esses tratamentos incluem: medicamentos anti-inflamatórios e imunossupressores; corticoides; e modificações na dieta.

Imagem Freepik

Em casos mais graves, pode ser necessário fazer uma cirurgia para remover partes danificadas do intestino.

Piron Guillaume Unsplash

Por ser uma doença crônica, os pacientes com Crohn muitas vezes experimentam ciclos de surtos e remissões, com períodos em que os sintomas são mais intensos e outros em que estão controlados.

Alexander Grey/Pixabay

Alguns dos sintomas mais comuns da doença de Crohn — que podem variar muito de pessoa para pessoa — são: dor abdominal; diarreia; fadiga; perda de peso; febre (em casos mais graves) e perda de apetite.

Adriano Gadini por Pixabay

Como os sintomas podem demorar de dois a três anos para aparecer, é importante fazer exames de sangue, urina, fezes, raio-x, endoscopia e colonoscopia para ter um diagnóstico preciso.

Imagem de Jason Taix por Pixabay

Evaristo Costa não é a única pessoa famosa diagnosticada com a doença de Crohn. Além dele, o ator Tyler James Williams (conhecido por seu papel de Chris na série “Todo Mundo Odeia o Chris”) também conviveu com o problema.

Reprodução/@willtylerjames

O ator revelou que em 2023 precisou retirar 15 centímetros do intestino em consequência da doença, além de ter perdido 27 quilos.

Reprodução/@willtylerjames

Williams contou que os primeiros sinais surgiram em 2017, quando começou a sentir dores intensas no estômago e tinha dificuldade para engolir qualquer alimento.

Reprodução

Outro que foi diagnosticado com Crohn, ainda aos 17 anos, foi o comediante norte-americano Pete Davidson. Depois, porém, a doença entrou em processo de remissão.

Reprodução de Instagram

