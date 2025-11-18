Música Silvânia Aquino entra para equipe de Wesley Safadão em novo projeto Silvânia Aquino já tem um novo rumo após deixar a Calcinha Preta. De acordo com informações do 'Camarote Shows' repercutidas pelo 'g1', durante um show em Fortaleza, Taty Girl chamou a cantora ao palco e revelou que Silvânia fará parte de um projeto musical ao lado de Berg Rabelo. Por Flipar