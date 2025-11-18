Dan McGrath, roteirista marcante de “Os Simpsons”, morre aos 61

McGrath construiu uma trajetória importante na comédia americana, começando no Saturday Night Live e colaborando com Adam Sandler antes de integrar equipes de séries como King of the Hill e Gravity Falls.
Seu trabalho mais lembrado é o episódio Homer's Phobia, vencedor do Emmy em 1997 e elogiado por abordar temas LGBTQIA+. O roteirista deixa esposa, mãe e irmãos. A morte ocorre meses depois do falecimento de Steve Pepoon, outro veterano de Os Simpsons.
Talvez por influência de McGrath, recentemente uma cena de episódio da terceira temporada foi essencial para evitar a morte por asfixia de duas crianças; uma nos Estados Unidos e outra no Reino Unido.
Em entrevista ao jornal Orlando Sentinel, da cidade localizada no estado da Flórida, uma mulher chamada Karen Bencze revelou que o filho de dez anos repetiu a manobra que viu no pôster da série de animação para salvar o irmão, que estava sem ar após engasgar-se com uma laranja.
O mesmo aconteceu no Reino Unido, de acordo com relato de um menino ao diário 'Sunday Express'. Ao ver um colega de escola sofrer com um engasgo, ele aplicou a manobra de Heimlich que havia aprendido ao observar o pôster do episódio de “Os Simpsons”.
A série 'Os Simpsons' já apareceu no noticiário por outra razão; a de ser 'capaz' de prever o futuro. Isso porque fatos retratados em episódios aconteceram de forma similar na vida real, alimentando essa fama.
Um caso recente de suposta 'previsão' se refere à exposição ‘Willy Wonka Experience’, em Glasgow, na Escócia. Os organizadores prometeram atividades imersivas no universo da famosa fábrica de chocolate. Mas o fracasso foi tão grande que os realizadores prometeram ressarcimento ao público.
No site do evento, havia a promessa de que as crianças fariam uma viagem repleta de surpresas encantadoras, projeções e efeitos visuais, com distribuição de brindes. Mas a experiência durou apenas dois minutos e não havia quase nada no evento.
Adeptos das teses já destacaram as semelhanças de um episódio com o trágico evento do submersível Titan, que desapareceu no dia 18/6/2023 durante uma expedição aos destroços do Titanic e depois implodiu matando todos a bordo.
O 10º episódio da temporada 17, intitulado “O Pai do Homer”, mostra o protagonista descobrindo que um bilionário pode ser seu pai biológico e ambos embarcam em submarinos para chegar ao fundo do mar.
Chegando lá, os dois não só encontram destroços de um navio perdido, como se perdem, e Homer ainda enfrenta problemas com o oxigênio. Relembre outras 'premonições' da série!
Derrota para a Alemanha na Copa: Na 25ª temporada, exibida entre 2013 e 2014, Homer é chamado para ser árbitro da Copa do Mundo. Em um determinado momento, é mostrado que a Alemanha venceu o Brasil. Pelo menos o placar foi um pouco mais modesto, só 2 x 0.
Nesse mesmo episódio, Homer acaba se envolvendo em um esquema de manipulação de resultados e aparecem várias notas de R$ 200,00, sendo que a cédula só foi lançada oficialmente no Brasil em 2020!
Pandemia de Covid: Em um episódio que foi ao ar em 1993, Margie contrai uma nova gripe asiática chamada “Gripe de Osaka”. Os habitantes da cidade até ficam trancados em casa até que se descobrisse a cura…
Trump presidente: Essa teoria foi uma das mais famosas na internet. No episódio “Bart to the future”, exibido no início dos anos 2000, ninguém menos que Donald Trump é eleito presidente dos Estados Unidos.
A Partícula de Deus: Na 10ª temporada, Homer passa por uma crise de meia-idade e resolve tentar se tornar inventor. Acontece que por muito pouco ele não prevê a chamada “Partícula de Deus”, que veio a ser descoberta 10 anos depois.