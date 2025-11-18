Galeria O poder da ameixa: antioxidantes, vitaminas, minerais e fibras num só alimento A ameixa, além de saborosa, possui diversas utilidades. Não só na cozinha, mas até para a estética, por exemplo. O fruto, proveniente da ameixeira, é amplamente conhecida por suas qualidades nutricionais e seus benefícios para a saúde. Por Flipar

Imagem de hartono subagio por Pixabay