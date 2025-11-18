Após superar câncer, ciclista percorre 12 mil km com cachorrinha: ‘Vida com mais propósito’

Jefferson Delgado resolveu viajar pelo Brasil em sua bicicleta, acompanhado de sua fiel cachorra, Toddynha.
A cadela foi resgatada das ruas dez anos antes e se tornou a parceira inseparável do ciclista nesta aventura.
'O objetivo dessa viagem é viver a minha vida com um pouco de mais propósito', disse Jefferson em entrevista ao g1.
A jornada da dupla começou no dia 23 de julho de 2023, partindo de Blumenau, em Santa Catarina.
Desde então, eles já acumularam uma trajeto impressionante, percorrendo mais de 12 mil km por 11 estados brasileiros.
Sua jornada ganhou milhares de seguidores — atualmente, mais de 53 mil pessoas acompanham suas aventuras pela página @ociclistaviajante.
O ciclista dá preferência a locais onde possa extrair aprendizado com as comunidades locais, como uma passagem por Mangue Seco, um pequeno vilarejo da Bahia com cerca de 200 habitantes.
A decisão de pegar a estrada veio após um diagnóstico de Linfoma de Hodgkin, em 2020.
Jefferson precisou passar por um tratamento intenso e recebeu alta médica somente em maio de 2025.
Mesmo ainda em acompanhamento quando a aventura começou, Jefferson havia sido autorizado a viajar e realizar seus exames durante o trajeto.
'Eu tinha prometido a Deus que, se eu saísse dessa situação, iria realmente viver o meu sonho, não o dos outros, e correr atrás do que eu desejo', afirmou.
Antes da doença, Jefferson trabalhava com treinamento e monitoramento de cães e passou anos sem saber o que era tirar férias.
Para garantir o bem-estar da cachorrinha durante a jornada, a bicicleta foi totalmente adaptada.
A companheira de quatro patas viaja com conforto e segurança, usufruindo de malas personalizadas, uma cesta com cobertura UV e um tapete gelado.
Segundo Jefferson, eles já passaram por vários perrengues juntos, como morros íngremes, longos trechos isolados e encontros inesperados com animais silvestres.
No entanto, esses obstáculos são compensados pela descoberta de paisagens cinematográficas, que Jefferson faz questão de registrar e compartilhar.
'Em 80% dos meus trechos, eu não sei onde eu vou dormir. Eu apenas acordo de manhã cedo, começo a pedalar até chegar num lugar onde eu não faço ideia de como seja e onde que eu vou ficar', contou ele.
Ainda assim, ele afirma que tudo vale a pena: 'Para mim, essas vivências são o que mais me engrandece como pessoa, mais me traz maturidade e conhecimento. É uma troca muito rica de experiências.”
“Esse, para mim, é o foco principal da viagem. E também trazer a felicidade para a minha cachorra e ver como ela é feliz, vivendo livre', concluiu.