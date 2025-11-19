Celebridades e TV

Três anos sem o talento e o humor contagiante de Claudia Jimenez

Em 20/8/2022, o Brasil perdeu uma de suas principais humoristas. A atriz Claudia Jimenez morreu no Rio de Janeiro, aos 63 anos.

Claudia enfrentava sequelas de três cirurgias no coração. Ela ficou enfraquecida após a radioterapia feita para combater câncer no tórax. Estava internada no Hospital Samaritano, na zona sul da cidade.

O tumor foi descoberto em 1986 quando ela procurou o médico com tosses persistentes. Com o tratamento, a atriz conseguiu se curar do câncer, mas médicos acreditam que a radioterapia causou fragilidade nos tecidos do coração. Ela botou cinco pontes de safena e marca-passo. .

Claudia tinha orgulho de si mesma no enfrentamento dos problemas: Eu sou a pessoa mais forte que eu conheÃ§oâ??. Chegam perto de mim e falam: â??Vamos trocar vÃ¡lvula aÃ³rticaâ??. Eu falo: â??Ok, vamosâ??, ela disse. Vamos lembrar de sua trajetÃ³ria.

Filha de um cantor de tangos e caixeiro viajante e uma enroladora de bala de coco, Cláudia Maria Patitucci Jimenez nasceu na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, em 1958.

Ela fez o curso normal, para ser professora, com especialização em maternal e jardim de infância. Mas ainda na juventude começou a atuar em teatro amador.

Claudia contava que, desde jovem, já tinha uma vocação para comédia - gênero que a consagrou. “Sempre fui palhaça, sempre', orgulhava-se.

Sua estreia no teatro profissional foi em 1978, na peça “Opera do Malandro”, de Chico Buarque, no papel da prostituta Mimi Bibelô. Depois, teve três grandes sucessos no palco: 'Como Encher um Biquíni Selvagem', 'Batalha de Arroz num Ringue para Dois' e 'Pequeno Dicionário Amoroso'.

Seu primeiro trabalho na TV foi uma participação na Série 'Malu Mulher', em 1978, que tinha Regina Duarte como protagonista.No início dos anos 1980, ela passou a encarnar personagens em programas de humor. Ela foi a insaciável Pureza, mulher de Apolo, em Chico City. O bordão era: “Ainda morro disso!”.

O personagem que a consagrou definitivamente foi a Cacilda, aluna da Escolinha do Professor Raimundo.

Claudia também fez sucesso com a Edileusa, do humorístico de TV em forma de teatro 'Sai de Baixo'.

Também atuou em novelas na TV Globo. Entre elas, 'TiTiTi', 'Sete Pecados' e 'América'.

E participou de séries de TV, como 'Armação Ilimitada', 'Brava Gente' e 'As Brasileiras'.

No cinema, atuou em 'Gabriela', 'O Romance da Empregada', 'Os Trapalhões no Auto da Compadecida' e 'Ópera do Malandro'

Claudia também foi dubladora. É dela a voz da mamute Ellie em 'A Era do Gelo'.

Cláudia viveu longo relacionamento (1998-2008) com a personal trainer Stella Torreão. Manteve a amizade após o fim da relação.

Claudia também teve relacionamentos com homens. Entre eles, o ator Rodrigo Phavanello, seu par romântico em 'Sete Pecados'.

Claudia deixou um legado de bom humor e muita diversão para o público. Ficará para sempre na memória dos fãs.

