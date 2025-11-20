Estilo de Vida

Trem sobre lago rosa encanta turistas na Rússia

Uma atração curiosa chama a atenção de turistas em um lago situado na Rússia, na região da Sibéria. É lá que fica o lago Burlinskoe, reconhecido como um dos destinos mais extraordinários do planeta.

wikimedia commons Vetrik 17

Anualmente, em geral durante o verão do Hemisfério Norte, as águas do lago adquirem uma tonalidade rosada devido a um fenômeno da natureza.

reprodução youtube Vadim Makhorov

Em alguns pontos o lago pode apresentar uma coloração mais avermelhada.

reprodução youtube

Segundo cientistas, as causas são associadas à proliferação de um crustáceo minúsculo de 11 patas, conhecido como Artemia salina, e das microalgas pertencentes ao gênero Dunaliella salina.

wikimedia commons Hans Hillewaert

Porém, essa não é a única peculiaridade do Burlinskoe. O lugar tem uma concentração de sal que supera a do Mar Morto, localizado em Israel, ultrapassando os 200 g por litro, o que impede que qualquer objeto afunde em suas águas.

reprodução youtube Vadim Makhorov

A profundidade média do lago é de apenas 1 metro, enquanto sua máxima atinge 2,5 metros.

reprodução youtube Vadim Makhorov

Mas o mais impressionante vem agora. Com o intuito de extrair os minerais, foi instalada uma estrutura no leito do lago, composta por trilhos que permitem a passagem de um trem.

reprodução youtube Vadim Makhorov

Esse método de transporte, que remonta ao século XVIII, agita os sedimentos presentes no fundo e, em seguida, coleta-os em vagões equipados com caçambas.

reprodução youtube Vadim Makhorov

Quando o trem percorre os trilhos, parece que ele está flutuando sobre as águas.

reprodução youtube Vadim Makhorov

'É tão surreal quando você vê pela primeira vez! Água rosa, um trem no horizonte corta o lago, os pés afundam no sal. Vale a pena visitar este lugar', descreveu o fotógrafo russo Vadim Makhorov em seu Instagram.

reprodução youtube Vadim Makhorov

O sal proveniente do Burlinskoe é altamente valorizado por sua pureza e sabor requintado, sendo a preferência da realeza russa.

wikimedia commons Vetrik 17

O czar Pedro I, que governou de 1682 a 1721, apelidou o lugar de 'salina dos czares'.

wikimedia commons Nikolai Ge

Catarina II, imperatriz da Rússia entre 1762 e 1796, somente gostava de pratos temperados com esse sal.

wikimedia commons Aleksei Antropov

O fenômeno fascinante atrai milhares de turistas de todas as partes do mundo, embora seja um local de difícil acesso.

reprodução youtube

O lago está localizado nas montanhas de Altai, próxima à fronteira com o Cazaquistão, a mais de 3.200 km de distância da capital da Rússia, Moscou.

wikimedia commons Pavel Kazachkov

Alguns acreditam que o sal e a lama do lago tenham propriedades de cura, capazes de aliviar doenças respiratórias e dermatológicas, o que também é considerado um fator que atrai os visitantes.

reprodução youtube

Por conta das mudanças climáticas, a coloração rosa tem atingido o lago cada vez mais cedo a cada ano.

Reprodução - The Siberian Times

Durante os demais meses do ano, o lago Burlinskoe retorna à sua aparência 'comum', com tonalidades que variam do azul ao cinza, dependendo da incidência solar.

reprodução youtube Vadim Makhorov

A Sibéria é uma vasta região localizada no extremo leste da Rússia, abrangendo cerca de 77% do território do país. É uma das áreas mais amplas e menos densamente povoadas do mundo.

wikimedia commons anatoly_l

A região é marcada por um clima continental extremo, com invernos muito frios e longos – as temperaturas podem chegar a -25º. Os verões são curtos, porém relativamente quentes.

jacqueline macou por Pixabay

A Sibéria abriga uma grande variedade de espécies, incluindo o majestoso tigre siberiano, o urso-pardo, renas, lobos e várias aves migratórias.

Marcel Langthim por Pixabay

A história da Sibéria remonta a séculos atrás, quando a região era habitada por povos indígenas e servia como rota para as rotas comerciais da Rota da Seda.

domínio público

Hoje em dia, a Sibéria desempenha um papel estratégico na economia russa, na pesquisa científica e na exploração de recursos naturais.

wikimedia commons anatoly_l

