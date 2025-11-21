Galeria Robbie Williams relaciona problema de visão ao uso de remédios para emagrecer Robbie Williams afirmou ao The Sun que teme estar perdendo a visão de um dos olhos e suspeita que o problema esteja ligado ao uso de remédios para emagrecer. Segundo o cantor, sua visão está embaçada há algum tempo e piorou recentemente, a ponto de enxergar jogadores como manchas durante uma partida de futebol. Por Flipar

Drew de F Fawkes, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons