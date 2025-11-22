Galeria

Frutas também podem ser fonte de proteínas: Veja as mais ricas

As frutas são mais conhecidas por fornecer vitaminas, minerais e fibras, mas também contêm pequenas quantidades de proteínas. Embora não sejam uma fonte principal desse nutriente, algumas frutas podem contribuir nesse aspecto.

Imagem de DEZALB por Pixabay

As proteínas nas frutas ajudam na manutenção dos tecidos e no funcionamento geral do organismo, especialmente em dietas variadas e equilibradas

Pixabay

É importante destacar que as proteínas vegetais, como as das frutas, têm um perfil de aminoácidos diferente das proteínas animais, mas ainda assim oferecem benefícios.

Campings Familiares - Flickr

Além disso, consumir frutas com proteína traz vantagens como saciedade e suporte ao sistema imunológico. Veja abaixo algumas das frutas com maior teor de proteína e seus benefícios.

Adriano Gadini por Pixabay

Goiaba Rica em proteínas entre as frutas, a goiaba contribui para a saciedade e oferece alto teor de vitamina C, ajudando na imunidade

Imagem de Jose Paulo por Pixabay

Abacate O abacate contém mais proteínas do que muitas frutas e também fornece gorduras saudáveis que auxiliam no controle do colesterol

Julie Henriksen por Pixabay

Jaca A jaca tem boa quantidade de proteína vegetal e é fonte de fibras, ajudando na digestão e na saúde intestinal.

Imagem de Ki?u Tr??ng por Pixabay

Amora A amora oferece proteínas e antioxidantes que protegem as células contra danos e contribuem para a saúde da pele.

Imagem de Gábor Adonyi por Pixabay

Damasco seco O damasco seco concentra mais proteína do que a fruta fresca e ainda é rico em ferro, ajudando na prevenção da anemia

Imagem de falco por Pixabay

Passas As passas - uvas desidratadas - fornecem proteína e energia rápida, sendo úteis para atletas e em lanches saudáveis.

Imagem de Grégory ROOSE por Pixabay

Figos secos Figos secos são fonte moderada de proteína e trazem cálcio e potássio, que beneficiam ossos e músculos.

Imagem de Hans por Pixabay

Kiwi O kiwi contém proteínas e é rico em vitamina C e fibras, auxiliando na digestão e na defesa do organismo.

Pixabay/stevepb

Laranja Embora menos conhecida por isso, a laranja contém pequenas quantidades de proteína e oferece grande aporte de vitamina C.

freepik/KamranAydinov

Banana A banana fornece proteína e potássio, importante para o funcionamento muscular e para evitar cãibras.

Aqui vão duas sugestões de saladas leves e nutritivas que combinam algumas dessas frutas com proteínas vegetais e outros ingredientes saudáveis:

imagem gerada por i.a

Salada de abacate com amora e nozes Corte o abacate em cubos, misture com amoras frescas e folhas de rúcula. Finalize com nozes picadas, um fio de azeite e suco de limão para dar acidez.

imagem gerada por i.a

Salada de goiaba com kiwi e quinoa Fatie a goiaba e o kiwi e misture com quinoa cozida e fria. Acrescente hortelã picada e um toque de mel ou vinagre balsâmico para equilibrar o sabor.

imagem gerada por i.a

E aqui estão duas sugestões refrescantes de sucos usando essas frutas:

imagem gerada por i.a

Suco de goiaba com laranja e hortelã Bata no liquidificador a polpa da goiaba com o suco de laranja natural e folhas frescas de hortelã. Coe se desejar e sirva gelado para um sabor cítrico e aromático.

imagem gerada por i.a

Suco de kiwi com banana e limão Bata o kiwi descascado com a banana e suco de meio limão. Adicione água gelada para ajustar a consistência e beba na hora para aproveitar os nutrientes.

Imagem gerada por i.a

