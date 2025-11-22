Moinhos de vento unem beleza e utilidade; conheça os detalhes

O “Het Jonge Schaap” é um desses seis moinhos da região. Foi construído em 1680 e demolido em 1942. Mas uma réplica foi erguida entre 2005 e 2007 com a função de serrar madeira, em um processo lento, com a força do vento. Reaberto dois anos depois, no decorrer da visitação é possível vê-lo em ação.