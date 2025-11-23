Ovos com gema branca são incomuns e têm explicação curiosa

Muita gente achou que o vídeo era fake. O narrador dizia: 'Alguma vez vocês já viram isso? É um ovo branco, a gema é branca, e ele está fazendo omelete branco. Curioso. Não parece tão apetitoso assim'
Mas o vídeo é verdadeiro e tem explicação. A coluna Fato ou Fake do G1 verificou que o próprio restaurante chamado Izakaya Maki explica o item do menu que ficou popular.
É o Izakaya Odashi, descrito como um dashimaki branco puro de sabor refinado e textura fofa.
E a explicação é a seguinte: as galinhas da região são alimentadas com arroz e é por isso que os ovos acabam ficando com as gemas brancas
A tonalidade da gema, portanto, depende da alimentação da galinha. E as gemas brancas renderam, junto com a clara, um quitute que faz sucesso por lá.
Um dos alimentos mais nutritivos do mundo, o ovo é extremamente rico em proteína e o queridinho das pessoas que praticam atividades físicas, inclusive dos atletas. Entenda os benefícios para a saúde que esse alimento traz e os tipos de ovos que existem.
De acordo com a OrganizaÃ§Ã£o Mundial de SaÃºde (OMS), o ovo Ã© o segundo melhor alimento e perde apenas para o leite materno.
Rico em proteínas e nutrientes, ele ajuda no combate à anemia, no controle glicêmico e até na prevenção do envelhecimento precoce.
Você pode encontrar ovos que variam em tamanho, cor, técnicas de criação das aves e até mesmo nos benefícios à saúde.
O ovo é rico em proteínas e gorduras, mas tem poucos carboidratos e poucas calorias. Isso ajuda a prolongar a sensação de saciedade e a reduzir a ingestão calórica.
A gema de ovo é rica em colina, um nutriente que faz parte do complexo B de vitaminas. Ela é importante para a saúde do cérebro e do sistema nervoso.
A colina é fundamental para a formação da memória, concentração e saúde celular. Ela ajuda na síntese de fosfolípidos, que compõem as membranas celulares, e também da acetilcolina, um neurotransmissor.
O ovo contém luteína e zeaxantina, carotenoides antioxidantes que ajudam a prevenir doenças oculares. Além disso, o consumo moderado de ovo pode ajudar a melhorar o colesterol bom (HDL).
O ovo ajuda a controlar a glicemia, pois tem poucos carboidratos e contribui para o aumento da massa muscular, pois é rico em proteínas.
Além disso, auxilia na perda de peso, pois ajuda a aumentar a sensação de saciedade .Esse alimento melhora o sistema imunológico, pois é rico em antioxidantes e ajuda a reduzir o colesterol ruim e a aumentar o colesterol bom.
Ele também mantém a saúde dos ossos e dos dentes, pois contém cálcio e fósforo e contribui para a saúde ocular, pois contém luteína e zeaxantina.
O ovo é um produto que facilmente pode gerar inúmeras receitas diferentes. Entre elas, mexido, omelete, pochê, assim como aparecer como acompanhamento em sanduíches.
O ovo pode ser consumido de várias formas, como cozido, frito, mexido, entre outros. Ele também pode ser usado na preparação de bolos, biscoitos, pães, suflês, crepes e ensopados.
Recentemente, o consumo de ovos ganhou um polêmica com a entrada da modelo Gracyanne Barbosa no BBB25. Afinal, a ex-esposa do cantor Belo afirmou que consome 40 ovos por dia para manter o corpo voltado ao mundo do fisiculturismo.
Quando alguÃ©m come 40 ovos em um dia, estÃ¡ consumindo cerca de 240 gramas de proteÃna. A dieta funciona bem no caso de quem busca um alto rendimento.
No entanto, comer tanta proteína assim, para uma pessoa comum e que nem malha tanto assim, não é uma recomendação saudável. Isso porque 40 ovos dão 8.000 miligramas de colesterol extra ao dia. Esse hábito pode sobrecarregar os rins.
Em relação aos tipos de ovos, existem os de granja, que são os mais comuns dos supermercados. Eles são fontes de antioxidantes, proteínas de alta qualidade e vitaminas minerais.
Os ovos caipiras, por sua vez, tem uma gema que possui uma coloraÃ§Ã£o amarela mais intensa, jÃ¡ a casca tende a ser branca, vermelha e azulada. Ele Ã© uma fonte de proteÃna e auxilia na produÃ§Ã£o de mÃºsculos, aumentando a saciedade, ajudando na perda de peso.
Cabe salientar que as galinhas caipiras são criadas em sítio, de forma mais natural, sem gaiolas e com uma alimentação balanceada. Diferente das aves dos ovos de granja, que são criadas de forma mais convencional.
Rico em ácidos graxos, que são essenciais para o sistema nervoso, o ovo de codorna ajuda na prevenção de doenças neurodegenerativas. Ele também aumenta a massa muscular, fortalece a imunidade e os ossos.
Os nutricionistas indicam este tipo de ovo para o cardápio das crianças e para adultos, pois evita o excesso de gordura e desequilíbrio nutricional se consumido adequadamente.
O ovo jumbo tem, no mínimo, 66 gramas, e pode ser de granja ou caipira. Ele possui bastante nutriente, vitaminas A, D, E e do complexo B; zinco; ferro; cálcio e selênio, fortalece ossos e dentes, combate a anemia e ajuda na perda de peso.
Usado também na culinária asiática, o ovo de pata é rico em vitaminas do complexo B, e especialistas apontam que ele é cerca de seis vezes mais nutritivo que o ovo de galinha.
Desta forma, é ideal para pessoas que querem ganhar massa magra, firmeza na pele e melhorar a produção celular. Assim, a clara deste tipo de ovo conta com propriedades antibacterianas e antifúngicas.