Michelle Yeoh será a grande homenageada no Festival de Berlim em 2026

Os organizadores anunciaram no dia 13 de novembro de 2025 que ela receberá o Urso de Ouro honorário, distinção concedida a artistas cuja trajetória deixou marca profunda na história do cinema.
Em nota oficial, a diretora da Berlinale, Tricia Tuttle, descreveu a atriz como uma criadora capaz de ultrapassar barreiras culturais e estilísticas, destacando o alcance global de sua obra.
A entrega da homenagem está prevista para a noite de abertura do festival, marcada para 12 de fevereiro de 2026.
A relação de Michelle Yeoh com o festival é antiga. Ela integrou o júri oficial em 1999, muito antes de se tornar um dos nomes mais celebrados da indústria.
Michelle Yeoh nasceu em 6 de agosto de 1962, na cidade de Ipoh, no estado de Perak, na Malásia. Ela construiu uma carreira que a elevou como uma das mais respeitadas atrizes do cinema internacional.
Na adolescência, ela se mudou com a família para a Inglaterra para estudar na Royal Academy of Dance, com o sonho de ser bailarina profissional. No entanto, uma lesão na coluna interrompeu essa trajetória, fazendo com que Michelle abandonasse a dança clássica.
Após essa virada, ela voltou para a Malásia e, em 1983, conquistou o título de Miss Malásia, o que a levou a estrear na tela em um comercial ao lado de Jackie Chan.
A partir daí, Yeoh iniciou sua carreira no cinema de Hong Kong. Seu primeiro filme foi “The Owl vs Bumbo” (1984), mas seu destaque passou a vir mesmo em produções de ação.
Com o tempo, expandiu sua carreira para produções internacionais e ingressou em Hollywood: atuou em filmes como “007 - O Amanhã Nunca Morre” (1997), da franquia James Bond, com Pierce Brosnan no papel do famoso agente.
Outro momento marcante da atriz foi em O “Tigre e o Dragão”, dirigido por Ang Lee, filme que levou quatro estatuetas do Oscar.
Além disso, ela protagonizou filmes mais dramáticos e de grande apelo cultural. Um exemplo marcante é “Memórias de uma Gueixa”, de 2005.
Em 2018, ela ganhou ainda mais visibilidade ao participar de “Podres de Ricos”, cujo elenco e sucesso contribuíram para dar mais espaço à representatividade asiática em Hollywood.
O ápice de sua carreira veio com “Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo” (2022), um filme que a consagrou internacionalmente.
Por sua atuação como Evelyn, uma imigrante que navega entre realidades paralelas, Michelle Yeoh conquistou o Oscar de Melhor Atriz em 2023, tornando-se a primeira mulher asiática a vencer nessa categoria.
Michelle Yeoh também vive a enigmática Madame Morrible na adaptação cinematográfica de 'Wicked', que tem Cynthia Erivo e Ariana Grande nos papéis principais.
Além de atriz, Yeoh atua como produtora e é reconhecida por sua visão artística ampla. Ela também participa de projetos diversos no cinema e na televisão, transitando por gêneros que vão do drama à fantasia, mantendo sempre uma presença marcante e inspiradora.
Michelle Yeoh mantém uma vida pessoal discreta, mas é conhecida por seu relacionamento de longa data com o executivo automobilístico Jean Todt. A atriz não tem filhos biológicos, mas mantém relação próxima com Nicolas, fruto de um relacionamento anterior do marido.