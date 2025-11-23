Esporte Tradição chinesa, Tai Chi Chuan combate o estresse e fortalece o corpo Originário da China antiga, o Tai Chi Chuan é uma arte marcial que combina movimentos lentos, respiração controlada e concentração mental. Mais do que um exercício, é uma filosofia de vida que valoriza a harmonia interior e o controle das energias vitais. Por Flipar

Imagem de Gianni Crestani por Pixabay