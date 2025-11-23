Estilo de Vida

Atriz recebe multa milionária em aeroporto da Austrália por causa de acessório

A atriz indiana Navya Nair foi surpreendida com uma multa de 2 mil dólares australianos (cerca de R$ 7 mil) ao desembarcar no Aeroporto de Melbourne, na Austrália.

Reprodução @navynair143

O motivo? Ela não havia declarado uma guirlanda de jasmim que levava em sua bagagem de mão.

Reprodução @navynair143

O acessório, para usar no cabelo, tinha sido um presente de seu pai.

Reprodução @navynair143

Segundo a atriz, ele deu duas guirlandas: â??Ele me disse para guardar a segunda na minha bolsa de mÃ£o para que eu pudesse usÃ¡-la na continuaÃ§Ã£o da viagem a partir de Singapuraâ?.

ReproduÃ§Ã£o @navynair143

Apesar de não haver proibição para entrada de flores no país, é obrigatório declará-las para inspeção de biossegurança, a fim de evitar pragas e doenças.

Belinda Fewings/Unsplash

Ao ser descoberta pelos agentes alfandegários, a atriz recebeu a multa.

Squirrel_photos/Pixabay

E ela reconheceu o próprio erro: “O que fiz foi contra a lei. Foi um erro que cometi sem saber. No entanto, ignorância não é desculpa”.

Reprodução @navynair143

Ela é muito conhecida no cinema indiano por filmes como 'Nandanam', de 2002, e 'Yugapurushan', de 2010.

Reprodução

Em 2007, se destacou por 'Saira', que foi exibido no Festival de Cannes.

Reprodução

Em 2014 e 2021, Navya estrelou 'Drishya' e sua continuação, 'Drishya 2', ambos sucessos na Índia.

Reprodução

Em 2022, a atriz brilhou no suspense familiar 'Oruthee'.

Reprodução

Na Índia, a guirlanda de flores tem um significado cultural e espiritual profundo, sendo usada em contextos religiosos, sociais e até cotidianos.

Vishnu Vasu/Unsplash

Tradicionalmente confeccionadas com flores frescas, como jasmim, calêndula, rosas e crisântemos, elas simbolizam pureza, devoção, respeito e boas-vindas.

Debabrata Hazra/Unsplash

Nos ritos religiosos e templos, guirlandas são oferecidas a divindades como sinal de reverência e adorno sagrado.

Pexels/Vladimir Maliutin

Em casamentos, os noivos trocam guirlandas em uma cerimônia chamada jaimala ou varmala, representando aceitação mútua e início da união.

Pexels/pramod kumarva

Já em ocasiões sociais, como a recepção de convidados ilustres, colocar uma guirlanda no pescoço é uma forma tradicional de hospitalidade e honra.

Pexels/Yan Krukau

Além disso, o jasmim, em especial, é muito usado por mulheres nos cabelos, simbolizando beleza, feminilidade e boas energias.

Reprodução @navynair143

