Atriz recebe multa milionária em aeroporto da Austrália por causa de acessório

O motivo? Ela não havia declarado uma guirlanda de jasmim que levava em sua bagagem de mão.
O acessório, para usar no cabelo, tinha sido um presente de seu pai.
Segundo a atriz, ele deu duas guirlandas: â??Ele me disse para guardar a segunda na minha bolsa de mÃ£o para que eu pudesse usÃ¡-la na continuaÃ§Ã£o da viagem a partir de Singapuraâ?.
Apesar de não haver proibição para entrada de flores no país, é obrigatório declará-las para inspeção de biossegurança, a fim de evitar pragas e doenças.
Ao ser descoberta pelos agentes alfandegários, a atriz recebeu a multa.
E ela reconheceu o próprio erro: “O que fiz foi contra a lei. Foi um erro que cometi sem saber. No entanto, ignorância não é desculpa”.
Ela é muito conhecida no cinema indiano por filmes como 'Nandanam', de 2002, e 'Yugapurushan', de 2010.
Em 2007, se destacou por 'Saira', que foi exibido no Festival de Cannes.
Em 2014 e 2021, Navya estrelou 'Drishya' e sua continuação, 'Drishya 2', ambos sucessos na Índia.
Em 2022, a atriz brilhou no suspense familiar 'Oruthee'.
Na Índia, a guirlanda de flores tem um significado cultural e espiritual profundo, sendo usada em contextos religiosos, sociais e até cotidianos.
Tradicionalmente confeccionadas com flores frescas, como jasmim, calêndula, rosas e crisântemos, elas simbolizam pureza, devoção, respeito e boas-vindas.
Nos ritos religiosos e templos, guirlandas são oferecidas a divindades como sinal de reverência e adorno sagrado.
Em casamentos, os noivos trocam guirlandas em uma cerimônia chamada jaimala ou varmala, representando aceitação mútua e início da união.
Já em ocasiões sociais, como a recepção de convidados ilustres, colocar uma guirlanda no pescoço é uma forma tradicional de hospitalidade e honra.
Além disso, o jasmim, em especial, é muito usado por mulheres nos cabelos, simbolizando beleza, feminilidade e boas energias.