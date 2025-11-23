A evolução do tênis, calçado que tem conforto e estilo

Antes da criação deste objeto, os atletas dos Jogos Olímpicos pararam de andar descalços e passaram a usar sandálias de couro, para proteger os pés e garantir uma melhor tração com o solo.
Mesmo assim, era necessário a criação de um objeto mais confortável para a prática de esporte. O calçado tênis, então, surgiu na Inglaterra no final do século XIX como um sapato esportivo confortável e com sola de borracha.
Esse tipo de calçado foi criado especificamente para o jogo de tênis, que por sua vez tem origem na palavra francesa 'tenez' ('receba') usada ao lançar a bola.
Na Inglaterra do século XIX, os praticantes do esporte tênis de grama passaram a usar esses sapatos com sola de borracha, que se tornaram conhecidos como 'tênis shoes'. Em português, o termo foi encurtado para 'tênis' e passou a designar qualquer calçado esportivo.
A invenção do processo de vulcanização da borracha por Charles Goodyear, em 1839, foi crucial. Esse método tornou a borracha mais durável, estável e impermeável, sendo ideal para solas de calçados.
Em 1876, a New Liverpool Rubber Company, na Inglaterra, lançou os primeiros calçados com sola de borracha vulcanizada e cabedal de lona, que foram apelidados de plimsolls.
Na década de 1860, na Inglaterra, surgiram os primeiros modelos de 'tênis shoes', sapatos específicos para a prática do esporte.
A popularizaÃ§Ã£o do calÃ§ado levou Ã criaÃ§Ã£o de modelos para diversas atividades, que os transformaram em um item de uso diÃ¡rio e um Ãcone da moda, especialmente a partir dos anos 1950 com marcas como Keds e All Stars.
A importância dos Keds reside em ser o primeiro tênis de lona de sola de borracha comercializado em massa, o que os torna pioneiros na moda casual e revolucionou o estilo a partir de 1916.
Nos anos seguintes, o tênis se tornou cada vez mais popular, não só como um calçado esportivo, mas também como um item de moda.
Fundada em 1908 por Marquis Mills como 'Converse Rubber Shoe Company', a marca All Stars começou sua história ao produzir calçados com solado de borracha para homens, mulheres e crianças.
A marca, então, se destacou em 1971, sendo voltada para a prática do basquete. Principalmente, após o jogador Chuck Taylor começar a usá-lo nos jogos e a explosão do modelo nas lojas, sendo um dos mais vendidos.
Na década de 1920, o tênis começou a ser fabricado em uma variedade de cores e estilos, e as pessoas começaram a usá-lo como um item de moda casual.
Durante a Segunda Guerra Mundial, a produção de tênis diminuiu, devido à escassez de materiais e à necessidade de priorizar a produção de artigos militares.
No entanto, após a guerra, a popularidade dos tênis explodiu novamente, impulsionada em grande parte pela ascensão do tênis profissional como um esporte competitivo.
A febre do jogging na década de 1970 impulsionou o desenvolvimento de tênis de corrida, focados em amortecimento e desempenho.
A partir dos anos 1980, com o sucesso dos Air Jordans, as marcas passaram a lançar edições limitadas e colaborações com celebridades. O tênis, então, se transformou em um item de desejo e colecionismo, especialmente para os sneakerheads.
Atualmente, a indústria do tênis continua a evoluir com tecnologias de ponta, na busca por melhor desempenho e conforto. Os designs experimentam novas formas e funções.
O tênis se tornou uma peça-chave para compor looks modernos e descontraídos. Pode ser combinado com calças jeans, saias, vestidos e até peças de alfaiataria, quebrando a formalidade.
No Brasil, especialmente entre a juventude urbana, o tênis é uma forma de expressar identidade cultural, pertencimento a um grupo e preferências estéticas.
Este objeto, seja como esporte ou como calçado, é utilizado em programas sociais para promover a educação, a disciplina e a inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade.
Versões do esporte e do calçado têm sido criadas para atender a diferentes públicos, incluindo tênis adaptado para pessoas com deficiência, ampliando o alcance e a versatilidade do produto.
Por fim, alguns desses calçados apresentam a tecnologia Slip-Ins, aplicada no contraforte, na parte da área do calcanhar do sapato. Afinal, esses tênis fornecem o suporte necessário para que o pé se encaixe perfeitamente, sem que a parte traseira amasse ou dobre.