Paul McCartney lança faixa muda em protesto contra uso indevido de IA

A música integra o lado B do LP “Is This What We Want?”, um projeto composto por registros mudos de vários artistas, como Sam Fender, Kate Bush, Hans Zimmer e Pet Shop Boys, criado para protestar contra o uso de inteligência artificial em obras musicais sem autorização.
“Temos que ter cuidado com isso, porque pode simplesmente tomar conta de tudo e não queremos que isso aconteça, principalmente para os jovens compositores e escritores para quem pode ser a única maneira de construir uma carreira”, disse McCartney sobre a IA
Elton John declarou ao The Sunday Times que grandes empresas de tecnologia tentam flexibilizar leis tradicionais, o que permitiria gerar músicas concorrentes criadas por IA.
Não é de hoje que Paul McCartney demonstra preocupação com o avanço da IA na música. Ele e Elton John, inclusive, solicitaram ao governo do Reino Unido medidas mais rígidas para impedir que algoritmos usem obras de artistas sem permissão, além de defenderem uma legislação que restrinja o treinamento de IA com material protegido por direitos autorais.
McCartney, apesar de ainda fazer shows pelo mundo, tem uma empresa que cuida dos direitos autorais de vários artistas.
Além do ativismo contra a IA nas expressões artísticas, o cantor também é ativo na causa da preservação dos animais, e para reforçar seu posicionamento, segue uma alimentação totalmente vegetariana.
No início de novembro, criticou o cardápio da COP30, realizada em Belém do Pará, por não ser integralmente vegetariano. Em carta assinada em parceria com a ONG Peta, ele afirmou que a pecuária responde por grande parte do desmatamento global e comparou a situação a “oferecer cigarros em uma palestra sobre prevenção de câncer”.
Saiba mais a seguir sobre a trajetória de James Paul McCartney, nascido em 18 de junho de 1942, em Liverpool, na Inglaterra, e reconhecido como uma das principais figuras do rock mundial.
Sua carreira começou a decolar quando formou parte da banda “Os Quarrymen' em 1956, grupo originalmente formado por John Lennon e amigos da escola, cujo nome veio de um verso da canção da Quarry Bank High School.
“Os Quarrymen” evoluíram e se tornaram os “Beatles” em 1960. A partir daí, ao lado de John Lennon, George Harrison e Ringo Starr, McCartney participou de uma formação que redefiniu a música popular e influenciou no desenvolvimento do rock.
O sucesso do grupo ultrapassou fronteiras, com mais de 600 milhões de discos vendidos e recordes na parada Billboard Hot 100. Entre suas canções mais conhecidas estão “Yesterday”, “Hey Jude”, “Let It Be”, “Here Comes the Sun” e “A Hard Day’s Night”.
Após o fim dos Beatles em 1970, McCartney iniciou carreira solo. Seu primeiro álbum, McCartney, lançado em abril do mesmo ano, foi gravado em grande parte em casa com recursos simples e apresentou um estilo mais íntimo e experimental.
Na década de 1970, ele formou a banda Wings com Linda McCartney e Denny Laine, lançando sucessos como “Band on the Run”.
Ao longo da carreira, McCartney lançou mais de 30 álbuns entre estúdio, compilações, ao vivo e projetos especiais, além de acumular 83 indicações ao Grammy, com 18 vitórias.
Entre suas músicas mais conhecidas estão “FourFiveSeconds”, “Say Say Say”, Ebony and Ivory”, “Let Me Roll It”, “Maybe I’m Amazed” e “Live and Let Die”.
Na vida pessoal, McCartney foi casado com Linda Eastman até 1998 e teve com ela três filhos: Mary, Stella e James, além de adotar Heather. Em 2011, casou-se com Nancy Shevell.
Curiosidade: Paul McCartney foi o primeiro integrante dos Beatles a receber o título de Sir.