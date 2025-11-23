Paul McCartney lança faixa muda em protesto contra uso indevido de IA

No início de novembro, criticou o cardápio da COP30, realizada em Belém do Pará, por não ser integralmente vegetariano. Em carta assinada em parceria com a ONG Peta, ele afirmou que a pecuária responde por grande parte do desmatamento global e comparou a situação a “oferecer cigarros em uma palestra sobre prevenção de câncer”.