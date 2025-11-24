Por que aqui pode? Popular no Brasil, Dipirona é vetada nos Estados Unidos e Europa

O paracetamol é recomendado para diminuir febre e dor. O problema está na dosagem: as agências de saúde estipulam um limite de 4 gramas (ou 4 mil mg) por dia para os adultos. Em crianças de 2 a 11 anos, a dose depende do peso corporal (são de 55 a 75 mg por kg em um dia).