Voz e representatividade: Liniker faz história no Grammy

A cantora conquistou os gramofones nas categorias de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, por 'Caju', Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa, e Melhor Canção em Língua Portuguesa, por “Veludo Marrom”.
Além de Liniker, João Gomes, Jota.pê, Mestrinho, Luedji Luna, Hamilton de Holanda e Chitãozinho e Xororó foram alguns dos brasileiros que saíram premiados.
O disco 'Caju' também estava indicado nas categorias principais, como Álbum do Ano, Gravação do Ano, com “Ao Teu Lado” e Canção do Ano, com “Veludo Marrom”.
Dessa forma, a conquista de três Grammys solidifica Liniker no cenário musical brasileiro e abre portas para o sucesso comercial e internacional.
A turnê de Caju é dividida em quatro atos: O Sol Interno, O Alter Ego, O Retrogosto (que revisita álbuns como Indigo Borboleta Anil, Goela Abaixo e Remonta), e a Celebração.
No momento, o álbum ultrapassou a marca de 160 milhões de plays nas plataformas digitais. 'Caju' foi aclamado pela crítica, sendo eleito um dos melhores álbuns do ano pela Rolling Stone Brasil.
Nascida em Araraquara (SP), Liniker foi criada pela mãe e teve uma infância marcada por brincadeiras de rua e pela música. Embora tenha mostrado talento vocal desde cedo, possuía certa timidez justamente por viver entre profissionais.
Começou a ganhar projeção com a banda 'Liniker e os Caramelows', entre 2015 e 2020. Afinal, os vídeos com suas interpretações do projeto ganharam milhões de visualizações rapidamente e passaram a chamar a atenção do grande público.
Em 16 de setembro de 2016, a banda lançou seu álbum de estreia, intitulado 'Remonta', gravado com ajuda dos fãs por meio do financiamento coletivo no Catarse.
Após dois anos, no dia 22 de Março de 2019, lançaram o segundo álbum, 'Goela Abaixo', com destaque para as músicas 'Calmô' e 'Intimidade'.
'Indigo Borboleta Anil', de 2021, foi seu primeiro álbum solo, que lhe rendeu o primeiro Grammy Latino, em 2022, na categoria de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira.
Em 2023, tornou-se a primeira artista transgênero a ocupar a 51ª Cadeira da Academia Brasileira de Cultura. Sua obra musical mistura gêneros como MPB, soul e black music e aborda temas de identidade, amor e questões sociais.
Com isso, sua trajetória é vista como uma inspiração para novas gerações e um símbolo de resistência e autenticidade. Em 2024, foi a primeira mulher trans a receber o título de cidadã soteropolitana.
Nesse sentido, a artista esbanjou versatilidade ao atuar como a protagonista Cassandra na série 'Manhãs de Setembro', da Amazon Prime Video, em 2021.
Durante a premiação, a cantora revelou sua maior inspiração musical, Djavan: 'Meu sonho é fazer uma colaboração com ele, sem dúvida', compartilhou a artista, que deseja criar uma composição inédita com o músico.
Liniker, portanto, é uma das artistas mais influentes do mundo no cenário da música e uma ícone de representatividade para pessoas trans, negras e LGBTQIA+.