Fernanda Lima revela que agenda relação com Rodrigo Hilbert e fala do risco de separação

A declaração agitou as redes, mas ela esclareceu que por enquanto o casamento com apresentador e modelo ainda está bem.
'Se um dia não for mais (bom) para os dois, vamos embora. Vamos para o que tiver que ser, a vida está aí, vamos em frente', disse.
Fernanda já tinha causado alvoroço recentemente nas redes sociais ao declarar que gosta de agendar os encontros amorosos com o marido.
Ela disse numa entrevista que os casais que estão juntos já muito tempo- como é o caso dela com Hilbert - têm dificuldades para os momentos a sós e por isso marcar horário é uma saída. 'Por que não?', ela questionou.
Rodrigo Hilbert se recuperou bem da cirurgia de emergência depois de sofrer um acidente enquanto participava de uma competição de Mountain Bike, na África do Sul.
Ele estava na Cidade do Cabo gravando uma reportagem para o quadro 'Planeta Extremo', do Esporte Espetacular, quando caiu da bicicleta e bateu as costas.
Ele precisou abandonar a competição e procurar um hospital. Os médicos descobriram que Rodrigo tinha um abscesso e, para evitar que a situação piorasse e se transformasse em algo mais grave, ele passou por cirurgia de emergência antes de retornar ao Brasil.
Apesar de ainda aparecer na TV, Rodrigo Hilbert não trabalha mais exclusivamente para nenhuma emissora. Ele deixou o GNT em dezembro 2023, onde apresentava 'Tempero de Família' e 'Bem Juntinhos'.
Hoje em dia, Hilbert se concentra mais nas redes sociais, postando vídeos do seu dia a dia – seja cozinhando, praticando esportes ou curtindo momentos com a família.
O casal costuma postar fotos de viagens que fazem pelo Brasil ou no exterior. Fernanda tem 5 milhões de seguidores no Instagram. Ele tem 5,3 milhões.
Recentemente, ele publicou um clique raro em seu Instagram mostrando seus trÃªs filhos com Fernanda Lima: JoÃ£o, Francisco e Maria Manoela.
Rodrigo Hilbert ficou conhecido por seu carisma, versatilidade e estilo de vida ligado à natureza, à culinária e à família.
Nascido em 14 de março de 1980, em Florianópolis, Santa Catarina, ele iniciou sua carreira como modelo, trabalhando para grandes marcas e desfilando em passarelas nacionais e internacionais.
Sua estreia como ator aconteceu na Globo, onde participou de novelas como 'Desejos de Mulher' (2002), 'América' (2005) e 'Pé na Jaca' (2006).
No entanto, foi como apresentador que ele se destacou ainda mais quando, a partir de 2012, passou a apresentar o 'Tempero de Família' no canal GNT.
Sua imagem pública se consolidou como a de um 'homem multifunções': além de cozinhar, Rodrigo já mostrou habilidades com carpintaria, agricultura, marcenaria e outros ofícios, o que gerou grande repercussão nas redes sociais.
Ele e Fernanda Lima estão casados desde 2003. Nascida em 25/6/1977, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, Fernanda iniciou carreira como modelo aos 14 anos, chegando a trabalhar em editoriais na Europa e Ásia .
Aos 22 anos, estreou na TV em 1999, apresentando programas como Mochilão MTV e Interligado no MTV Brasil . Após breve passagem pela RedeTV!, migrou para a Globo em 2005, em programas como Vídeo Show, Fantástico e Por Toda Minha Vida
Na Globo, apresentou talk show (2009–2018) e comandou reality shows como SuperStar e Popstar, ampliando sua presença em projetos musicais .
Em 2014, foi convidada pela FIFA para apresentar o sorteio da Copa do Mundo e a premiação Bola de Ouro, sendo reconhecida internacionalmente como uma das principais figuras da mídia brasileira .