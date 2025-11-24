Os impactos do sal na saúde: opções para sua dieta

Entre vários benefícios, o sal é responsável por manter o equilíbrio dos fluidos corporais. No entanto, como em tudo, seu consumo deve ser equilibrado, pois seu excesso pode trazer sérios riscos à saúde.
Fique com o Flipar para saber exatamente os benefÃcios e malefÃcios do sal, alÃ©m de analisar os diferentes tipos disponÃveis no mercado!
O sal é composto principalmente por cloreto de sódio, e seu consumo adequado é fundamental para o bom funcionamento do corpo humano.
O sódio, presente no sal, desempenha papel crucial na contração muscular, além de auxiliar na condução dos impulsos elétricos do sistema nervoso.
Ele também ajuda no controle da pressão arterial e no equilíbrio do pH do sangue. Outro mineral importante encontrado no sal é o iodo, que ajuda a prevenir doenças relacionadas à tireoide e contribui para o bom funcionamento do metabolismo.
Esses benefícios tornam o sal um ingrediente imprescindível na nossa dieta, mas a chave está no equilíbrio. Embora o sal seja necessário, seu consumo deve ser moderado para evitar problemas de saúde.
Embora o sal tenha funções essenciais, o seu consumo em excesso pode ser extremamente prejudicial à saúde. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a ingestão diária recomendada de sal é de 5 gramas, o que equivale a cinco colheres de café rasas.
No entanto, estudos mostram que os brasileiros consomem, em média, quase o dobro dessa quantidade; cerca de 9,3 gramas por dia, o que pode levar a sérios problemas de saúde.
O consumo excessivo de sal está diretamente relacionado a um aumento na pressão arterial, o que eleva os riscos de doenças cardiovasculares, como infarto e derrames.
AlÃ©m disso, o sal em excesso pode causar cÃ¢ncer gÃ¡strico, alÃ©m de sobrecarregar os rins e contribuir para o desenvolvimento de doenÃ§as renais.
O mercado oferece uma grande variedade de tipos de sal, e a escolha entre eles pode influenciar a saúde de quem os consome. Veja, então, os principais tipos de sal encontrados na cozinha.
O sal refinado é o tipo mais comum de sal consumido no Brasil. Ele passa por um processo de purificação que remove impurezas, mas também elimina outros minerais benéficos, além de adicionar agentes antiaglomerantes.
Para garantir a saúde da população, o sal refinado é frequentemente enriquecido com iodo, um mineral importante para o funcionamento da tireoide e prevenção do bócio.
Já o sal marinho é obtido pela evaporação da água do mar e é menos processado que o sal refinado. Ele contém outros minerais além do sódio, como cálcio, magnésio e potássio.
Embora seja mais saudável que o sal refinado, ainda é rico em sódio e deve ser consumido com moderação. Por ser menos processado, o sal marinho pode ser uma boa alternativa para quem deseja um sal mais natural e menos manipulado.
O sal rosa do Himalaia é extraído de minas localizadas na região do Himalaia, e é conhecido por sua cor distinta, que varia do rosa claro ao vermelho.
Este sal é valorizado por conter minerais como ferro, cálcio, magnésio e potássio, que lhe conferem propriedades benéficas. No entanto, é importante notar que a quantidade desses minerais é pequena e não tem impacto significativo na dieta.
Embora seja frequentemente considerado mais saudável, o sal rosa do Himalaia não é isento de sódio, e o consumo excessivo pode causar os mesmos problemas relacionados ao sal refinado.
O sal light é uma opção para quem deseja reduzir a ingestão de sódio. Ele é composto por 50% de cloreto de sódio e 50% de cloreto de potássio, o que resulta em um sal com menos sódio, sendo indicado principalmente para pessoas com hipertensão.
No entanto, deve ser consumido com moderação – a recomendação é não ultrapassar 5 gramas por dia. Por outro lado, o sal light não é indicado para pessoas com doenças renais, pois o cloreto de potássio pode sobrecarregar os rins em casos de insuficiência renal.
O sal kosher, ou sal grosso, é um sal comestível utilizado na culinária, especialmente em carnes, e que se caracteriza por não conter aditivos como iodo. Ele é mais grosso que o sal de mesa e, por essa razão, é mais fácil de manusear, principalmente ao salgar alimentos manualmente.
Algumas marcas de sal kosher tambÃ©m tÃªm certificaÃ§Ã£o religiosa, mas esse aspecto nÃ£o influencia suas propriedades nutricionais. Em termos de saÃºde, o sal kosher Ã© semelhante ao sal de cozinha refinado, sendo composto principalmente por cloreto de sÃ³dio e sem aditivos como flÃºor e dextrose, presentes em outros tipos de sal.
O nosso bom e velho sal é um elemento essencial para o funcionamento do corpo, mas, como você viu aqui, deve ser consumido com moderação para evitar problemas de saúde.
Assim, o melhor sal para sua saúde é aquele consumido com moderação e dentro dos limites recomendados pela OMS. Portanto, é importante ter cautela na cozinha e na escolha do sal, mas sem abrir mão do sabor que ele proporciona aos nossos pratos.