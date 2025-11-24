Galeria

O cálcio na alimentação; conheça tudo sobre o nutriente

Um dos principais fatores para manter um corpo saudável ao longo da vida é cuidar da alimentação, de forma equilibrada. Com isso, um nutriente é importante para o desenvolvimento ósseo, muscular, cerebral e da circulação dos indivíduos: o cálcio.

Por Flipar
Imagem Free de congerdesign por Pixabay

O cálcio é um nutriente que tem como principal função servir de apoio à estrutura dos músculos esqueléticos. Além disso, ele faz parte da composição óssea do corpo e é o mineral presente em maior concentração no organismo humano.

Lu Schievano - Flickr

Esse mineral também faz parte das atividades do sistema nervoso, auxilia na contração muscular, é essencial para manter a frequência cardíaca e também ajuda a regular o pH do sangue.

Youtube Canal BRUNA CARVALHO TV

A Federação Internacional de Osteoporose indica a ingestão de 1g de cálcio por dia para um adulto. Afinal, ele apresenta diversas funções no organismo humano, participa na formação de ossos e dentes, e não é sintetizado naturalmente pelo corpo.

- Arquivo - Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo

Por outro lado, os baixos níveis do nutriente são capazes de provocar mudanças na ativação muscular em diversas regiões. Entre eles, espasmos, cãibras e constipação intestinal, assim como o surgimento de doenças ortopédicas.

- Arquivo/Secretaria de Saúde do Distrito Federal

A falta de cálcio é ainda mais prejudicial na infância. Isso porque o mineral é essencial para o desenvolvimento motor e ósseo e a falta dele pode gerar riscos de fraturas em crianças e adolescentes, raquitismo, osteoporose na vida adulta.

Youtube/NewPointRevolucion

Ele também atua no sistema nervoso central. Desse modo, problemas de memória, aumento da ansiedade e do estresse, confusão mental e alucinações também são sinais da deficiência desse nutriente.

Divulgação/Gov PE

O esqueleto é o principal reservatório de cálcio no organismo, uma vez que abriga, juntamente com os dentes, 99% do total desse mineral, sendo um dos responsáveis pela manutenção da concentração do cálcio sérico.

freepik Racool_studio

O leite é uma das mais importantes fontes do nutriente, especialmente pelo elevado potencial do cálcio presente na bebida. Além do mineral essencial para a construção e manutenção dos ossos, o alimento fornece fósforo, magnésio, zinco e selênio.

Divulgação

Além dele, o consumo regular de salmão pode ajudar a manter os ossos e dentes saudáveis. Afinal, este peixe também é um dos alimentos ricos em cálcio, assim como também é rico em vitaminas A e D.

Youtube/ Wyda Embalagens

A sardinha é considerada um alimento funcional, rico em cálcio, pois ajuda na prevenção de doenças e fortalece os ossos. Ela é fonte de outros nutrientes importantes, como ômega-3, vitaminas B12 e D, e sais minerais como fósforo e selênio.

Reprodução

O queijo mussarela é rico em cálcio e uma boa fonte de proteínas. Sendo assim, uma fatia de 30 g deste tipo de queijo pode conter cerca de 230 mg de cálcio.

Önder Örtel na Unsplash

O iogurte natural é uma excelente fonte de cálcio e vitamina D, ambos cruciais para a saúde óssea. O consumo regular desta bebida pode ajudar a prevenir osteoporose e fraturas ósseas.

Divulgação blog Cookpad

Existem diversos frutos do mar que são alimentos saudáveis e com um sabor inigualável. Eles trazem benefícios à saúde se forem consumidos de forma equilibrada e são ricos em cálcio. Peixes, lagostas, polvos, lulas, mexilhões, ostras, camarões e atuns apresentam em suas composições este rico nutriente, que traz muitos benefícios à saúde.

Alexandre Litwinski - Flickr Camarão Frito

Existem alimentos ricos em cálcio para substituir o leite ou qualquer outro produto de origem animal, sobretudo para quem tem intolerância à lactose ou adota uma dieta vegana ou vegetariana

Youtube/ Cozinha e Experiência

O brócolis é um dos alimentos ricos em cálcio que mais têm quantidades do nutriente. Além dele, o agrião também é outro vegetal que traz esse nutriente e é fonte de ferro, potássio e fósforo.

Imagem de ?? ? por Pixabay

O feijÃ£o branco ou preto tambÃ©m Ã© rico em cÃ¡lcio. A cada 100 gramas da leguminosa Ã© possÃ­vel encontrar cerca de 240 mg do mineral.

FeijÃ£o Preto - FeijÃµes - Imagem de PublicDomainPictures por Pixabay

Uma das melhores amigas dos vegetarianos, a soja também é um alimento rico em cálcio, possuindo 90 miligramas do mineral a cada 100 gramas.

Divulgação/Clube Extra

Ótimos petiscos, amendoins e amêndoas também são ricos em cálcio. Além disso, contém fibras, gorduras monoinsaturadas, proteínas, sais minerais e vitaminas.

Imagem de Pictavio por Pixabay

As sementes de gergelim fornecem 400 miligramas de cálcio em cada 100 gramas. Elas podem ser utilizadas de várias maneiras na alimentação, inclusive em leites vegetais.

Divulgação

Da mesma forma que o gergelim, a aveia pode ser utilizada em diversos preparos, sendo encontrada em forma de farinha, flocos ou farelo. Cada 100 gramas de aveia fornece 392 miligramas de cálcio.

Divulgação

O foco, portanto, é consumir mais frutas, legumes, verduras, grãos e oleaginosas no dia a dia é um excelente passo para cuidar melhor da saúde física e mental.

Jacques David/Pixabay

Um copo de leite no café da manhã, uma porção de feijão no almoço, um iogurte no período da tarde e uma salada com vegetais de folhas verde-escuras no jantar. Esses são exemplos de refeições que trazem consigo a riqueza do cálcio para o organismo.

Divulgação

Ainda com o consumo de alimentos ricos em cálcio, algumas pessoas podem apresentar baixos níveis nutricionais, devido a alguma interferência no processo de absorção. Neste caso, a suplementação se faz necessária, sempre com a ajuda de um nutricionista.

freepik

Veja Mais