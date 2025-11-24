Galeria O cálcio na alimentação; conheça tudo sobre o nutriente Um dos principais fatores para manter um corpo saudável ao longo da vida é cuidar da alimentação, de forma equilibrada. Com isso, um nutriente é importante para o desenvolvimento ósseo, muscular, cerebral e da circulação dos indivíduos: o cálcio. Por Flipar

Imagem Free de congerdesign por Pixabay