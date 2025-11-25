Joelma tem Covid pela 10ª vez e anuncia festival

Além disso, ela anunciou o Festival CalypSoul, projeto que deve percorrer o país a partir do fim do ano e que contará com a participação da filha Natália Sarraff, cuja entrada no elenco ocorreu após a pausa de Yasmin, que decidiu se dedicar à maternidade.
Joelma é mãe de três filhos: Natália, nascida em 1989, Yago, nascido em 1995, e Yasmin, nascida em 2004, filha que teve com Ximbinha.
Com a rotina intensa, ela contou ao portal Metrópoles que chegou a considerar a aposentadoria após mais de três décadas de trajetória, motivada pelo desejo de diminuir o ritmo e aproveitar os netos, mas desistiu da ideia devido ao apelo dos fãs.
Ela afirmou viver um momento positivo, apesar dos desafios enfrentados ao longo da carreira, como problemas de saúde e polêmicas pessoais, entre elas um divórcio conturbado. Ela declarou se sentir na melhor fase da vida pessoal, familiar e espiritual.
Joelma da Silva Mendes, nascida em 22 de junho de 1974, em Almeirim, no Pará, começou a cantar ainda criança em um coro de igreja e iniciou sua trajetória profissional aos 19 anos, se apresentando em bares e festivais.
Logo depois, integrou a banda Fazendo Arte, na qual permaneceu até os 23 anos. Em seguida, formou a banda EU, embora tenha deixado o grupo rapidamente para atuar como backing vocal do cantor Kim Marques.
Em 1998, conheceu o guitarrista Cledivan Almeida Farias, conhecido como Ximbinha, durante um almoço na casa de Kim Marques. Ele passou a produzir seu álbum, os dois iniciaram um relacionamento e, no ano seguinte, formaram a banda “Calypso”, responsável por impulsionar a carreira da cantora para o reconhecimento nacional.
No grupo, Joelma não apenas assumia os vocais principais, como também criava coreografias e definia o visual dos palcos, marcado pelo uso de salto alto e pelos movimentos característicos de cabelo.
Em 2007, o Datafolha apontou a banda “Calypso” como o artista mais popular do país naquela época, e “Rainha do Calypso” foi um dos apelidos atribuídos a Joelma por diversos veículos de comunicação.
Entre as músicas mais conhecidas do Calypso estão “A Lua me Traiu”, “Dançando Calypso”, “Vendaval” e “Pra me Conquistar”.
Entretanto, em 2015, após o divórcio do casal, Joelma e Ximbinha anunciaram o fim da banda. O divórcio ocorreu depois de o guitarrista admitir uma traição, o que desencadeou uma crise no casamento e marcou o encerramento do grupo.
O período envolveu conflitos públicos, boletim de ocorrência registrado por Joelma por se sentir ameaçada e pedido de medida protetiva, além de disputas judiciais pelo uso do nome “Calypso”.
Ainda em 2015, ela deixou oficialmente o grupo e iniciou a carreira solo. Seu primeiro álbum, “Joelma”, foi lançado em 2016 pela Universal Music, teve como carro-chefe “Voando pro Pará” e alcançou a segunda posição na parada de discos da Pro-Música Brasil.
Além do sucesso nos palcos, ela é amplamente reconhecida como uma das maiores representantes do Norte do país, já que contribui para a divulgação da cultura paraense em âmbito nacional, enquanto suas apresentações incorporam elementos identitários do Pará e reforçam a representatividade regional na música popular brasileira.
Curiosidade: em 2024, a Assembleia Legislativa do Pará declarou a obra musical de Joelma como Patrimônio Cultural Imaterial.