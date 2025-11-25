Celebridades e TV Joelma tem Covid pela 10ª vez e anuncia festival Joelma contou ao Gshow que testou positivo para Covid-19 pela décima vez em outubro de 2025. A cantora, que segue em turnê pelo Brasil com “Isso é Calypso”, criado para celebrar seus 30 de carreira, interrompeu a agenda por causa do diagnóstico, mas retomou os compromissos após a recuperação. Por Flipar

Reprodução G1/Fantastico