Com uma sequência de problemas de saúde, Kelly Key desabafa nas redes

Vivendo na Angola desde 2023, ela relatou que, após as férias, teve uma forte sinusite que exigiu 10 dias de antibiótico.
Segundo ela, o quadro desencadeou e agravou sua psoríase, condição que ela revelou ter desenvolvido após ser infectada pelo vírus da Covid-19.
Na época, ela disse que acabou consumindo alimentos aos quais ela era intolerante, como o glúten. 'Altamente inflamatório para mim, assim como a lactose', contou.
A psoríase é uma doença crônica e autoimune da pele, não contagiosa, caracterizada pela manifestação de manchas vermelhas e escamas secas.
Recentemente, Kelly e seu filho caçula, Artur, tiveram gastroenterite, o que levou ambos ao hospital e exigiu novos exames e medicamentos.
'O mesmo quadro, o mesmo ciclo: hospital, exames, antibiótico, noites mal dormidas. Voltamos pra casa, achando que tudo ia se estabilizar. Mas, ontem, voltamos pro hospital de novo”, desabafou.
Key ainda lamentou o esgotamento físico e mental diante das responsabilidades acumuladas em meio a tantos problemas de saúde: 'Tem dias que a gente só quer respirar e que o mundo pare cinco minutos”.
Kelly Key, cujo nome verdadeiro é Kelly de Almeida Afonso Freitas, nasceu em 3 de março de 1983, no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.
Ela ficou conhecida por impulsionar o pop nacional no inÃcio dos anos 2000. Relembre sua carreira!
Aos 7 anos, começou a fazer aulas de canto, teclado, dança e jazz. Apesar de se formar em artes cênicas, seu foco principal foi a música.
Aos 15 anos, Kelly Key estreou na televisão como apresentadora do programa 'Samba, Pagode e Cia.', na TV Globo, em 1999.
Em 2001, assinou contrato com a gravadora Warner Music Brasil e lançou seu primeiro single “Escondido” em 18 de junho.
O álbum de estreia homônimo foi lançado em 17 de agosto de 2001 e chegou a vender 500 mil cópias no Brasil.
O grande estourou da cantora veio com o single “Baba”, lançado em novembro de 2001. A música se tornou um hit nacional, tocando exaustivamente em rádios e TVs.
Kelly Key passou a se destacar entre o público jovem, especialmente por tratar temas como independência feminina e relacionamentos de forma mais aberta.
No início dos anos 2000, Key continuou fazendo sucesso com outros hits, como “Adoleta”, “Chic, Chic”, 'Anjo' e 'Cachorrinho'.
De 1997 a 2002, Key viveu um relacionamento com o cantor Latino. Os dois tiveram uma filha, Suzanna, nascida em 2000.
O fim do relacionamento foi conturbado. Em entrevistas, ela afirmou ter descoberto diversas traições do cantor. Ele tentou conseguir a guarda da filha, mas teve o pedido negado pela justiça.
Em 2002, em uma viagem pela Angola, Key conheceu o empresÃ¡rio Mico Freitas, com quem se casou em 2004. Eles tiveram dois filhos, Vitor e Artur.