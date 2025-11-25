Celebridades e TV Mulher de Felipe Simas reconhece que “rezou” para ele não conseguir certos papéis Mariana Uhlmann revelou em entrevista que já orou para que o marido, o ator Felipe Simas, não fosse escolhido para determinado trabalho. Casados há 13 anos e juntos há 16, os dois formam uma família com três filhos: Joaquim, nascido em 2014, Maria, em 2017, e Vicente, em 2020. Por Flipar

Reprodução Instagram /@felipessimas