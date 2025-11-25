Gastronomia Saciedade que ajuda na dieta: frutas com fibras fazem a diferença Frutas são ricas em nutrientes essenciais e têm baixo teor calórico, o que ajuda a controlar o peso. Elas fornecem vitaminas, minerais e antioxidantes que auxiliam na saúde geral. Além disso, são uma alternativa saudável para saciar a fome. Por Flipar

Imagem gerada por i.a.