Famosas pela lerdeza, preguiças eram velozes e gigantescas na pré-história

Um estudo da Universidade de São Paulo (USP) traçou a evolução dos bichos-preguiça. E concluiu que esses animais, na pré-história, chegaram a pesar quatro toneladas (57 vezes maior que a espécie moderna), maiores que os atuais elefantes. Além disso, era ágeis, diferentemente das preguiças atuais, famosas pela lentidão.

Por Flipar
imagem gerada por i.a

O fóssil mais antigo de preguiça-gigtante, de 35 mil anos, indica que elas se espalharam por toda a América do Sul. A análise de ossos e carapaças permitiu a descoberta de que elas se adaptaram a diferentes ambientes para sobreviver. Hoje, as preguiças se concentram em cima dos galhos das árvores.

imagem gerada por i.a

Recentemente, em abril de 2025, uma notícia envolvendo um bicho-preguiça também chamou atenção. Uma preguiça de 25 anos do Zoológico de Chester, na Inglaterra, passou por uma cirurgia odontológica inédita após tratadores notarem um inchaço em seu rosto.

Montagem/Reprodução @chesterzoo

Após exames, incluindo uma tomografia computadorizada, os veterinários identificaram dois abscessos radiculares – infecções ao redor das raízes dentárias que causam dor, inchaço e dificuldade de alimentação.

Reprodução/@chesterzoo

Diante da gravidade do caso, foi realizada uma apicectomia, um procedimento raro em animais dessa espécie.

Divulgação/Universidade de Newcastle

â??Devido Ã  ponta afiada do dente e ao fato de haver uma grande quantidade de infecÃ§Ã£o presente na base do dente, precisÃ¡vamos procurar alternativas ao tratamento de canal padrÃ£o para ter alguma chance de salvar os dentes', explicou Charlotte Bentley, residente veterinÃ¡ria do ZoolÃ³gico de Chester.

DivulgaÃ§Ã£o/Universidade de Newcastle

A operação contou com a colaboração entre veterinários do zoológico e dentistas da Universidade de Newcastle.

Wikimedia Commons/Sarah Cossom

O pÃ³s-operatÃ³rio foi positivo: apÃ³s uma semana, os abscessos nÃ£o retornaram, e exames confirmaram a recuperaÃ§Ã£o de Rico.

ReproduÃ§Ã£o/@chesterzoo

Rico é uma uma preguiça-de-dois-dedos (Choloepus didactylus), espécie endêmica da Floresta Amazônica.

Divulgação

Ultimamente, as preguiças-de-dois-dedos têm sofrido com a redução populacional causada pelo desmatamento e pela expansão agrícola nos estados do Amazonas, Pará e Amapá. Conheça mais sobre esse animal fascinante!

Wikimedia Commons/Creative Commons/Julien Renoult

Também conhecida como preguiça-real, a preguiça-de-dois-dedos é nativa das florestas tropicais da América do Sul, incluindo países como Brasil, Venezuela, Colômbia, Guianas e Peru.

Flickr/© Hans Hillewaert/CC BY-SA 4.0

Diferentemente das preguiças-de-três-dedos (gênero Bradypus), essa espécie possui apenas dois dedos nas patas dianteiras, adaptados para uma vida lenta e suspensa nas árvores.

Wikimedia Commons/Nzoo Bojnice

Seu corpo é recoberto por uma pelagem densa e grossa, que pode abrigar algas e pequenos invertebrados, contribuindo para sua camuflagem no ambiente.

Domínio público

Adaptada ao alto das copas, a preguiÃ§a-de-dois-dedos raramente desce ao solo, onde se torna vulnerÃ¡vel a predadores.

Wikimedia Commons/Katie Chan

A lentidão da preguiça é uma adaptação para economizar energia, já que sua dieta é baseada principalmente em folhas, frutos e ocasionalmente pequenos invertebrados.

Spanhove/Pixabay

Além disso, as preguiças são animais solitários e noturnos, passando a maior parte do tempo dormindo (até 15 horas por dia) e se movendo apenas quando necessário.

Stefan Parnet/Pixabay

Essa espÃ©cie Ã© solitÃ¡ria e sÃ³ faz encontros com outros indivÃ­duos principalmente durante a Ã©poca de reproduÃ§Ã£o.

Flickr - Eric Kilby

Após a gestação, que dura cerca de 10 a 11 meses, nasce um único filhote, que permanece junto à mãe por vários meses.

Flickr - Kitty Terwolbeck

A preservação das preguiças-de-dois-dedos é essencial para manter o equilíbrio dos ecossistemas florestais, onde atua como dispersora de sementes e hospedeira de espécies simbiontes.

Wikimedia Commons/Hartmut Inerle

