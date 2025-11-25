Estilo de Vida

Alto astral em casa: nomes de bebês associados à felicidade

Os nomes das pessoas têm origens que remetem a certos significados.

E alguns traduzem sentimentos ligados a alegria, satisfação, alto astral. Veja alguns nomes:

ANA - Vem do hebraico Hanna, que significa 'cheia de graça, bem-aventurada'.

ANANDA - Vem do sânscrito Anand, 'felicidade, alegria'. Pode ser usada também para meninos, pois provém de palavra masculina, mas é usada majoritariamente para meninas.

BARUC - Vem do hebraico e significa 'afortunado, próspero, feliz'.

BEATRIZ - Vem do latim Beatrice, 'aquela que traz felicidade'.

BENJAMIN - Vem do hebraico Benyamin ( ben que quer dizer 'filho', e yamin, 'mão direita'. É o 'filho da felicidade'.

CAIO (OU GAIO) - Vem do latim Caius, que deu origem a Gaius, abreviação de Gavius (regozijar-se)

ELISA - Vem do fenício Elizah, 'alegre'. Também é uma redução de Elisabete, do hebraico Elishebba, 'promessa divina'.

FAUSTO - Vem do latim Faustus, ligado à felicidade, àquele que é sortudo.

HILÁRIO - Vem do grego Hilaros, que significa 'alegre, jovial'

KEIKO - Vem do japonês a partir da junção dos kanjis kei, 'bênção, alegria, congratulação'.

LETÍCIA - Vem do latim Laetitia, 'alegria, prazer, felicidade'

NATAN (OU NATHAN) - Vem do hebraico natán, representando 'presente de Deus'.

NINO - Abreviatura de nomes como Giovanino. Significa 'alegre, auspicioso'.

SAMIR - Vem do árabe Samirah e significa 'vivaz, animado'.

THALIA - Vem do grego Thállo, o qual significa 'viço, exuberância'

