Mundo Após ficar 12 mil anos adormecido, vulcão volta a entrar em erupção na Etiópia Depois de permanecer adormecido por cerca de 12 milênios, o vulcão Hayli Gubbi, que fica no nordeste da Etiópia, voltou a entrar em erupção. Por Flipar

Reproduc?a?o/TV Globo