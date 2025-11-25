Mundo

Após ficar 12 mil anos adormecido, vulcão volta a entrar em erupção na Etiópia

Depois de permanecer adormecido por cerca de 12 milênios, o vulcão Hayli Gubbi, que fica no nordeste da Etiópia, voltou a entrar em erupção.

Por Flipar
Reproduc?a?o/TV Globo

A atividade ocorreu no dia 23 de novembro e marcou a primeira manifestação do vulcão desde a última Era do Gelo.

Reproduc?a?o/X

As informações são do Programa Global de Vulcanismo, da Smithsonian Institution, nos Estados Unidos.

Reproduc?a?o/TV Globo

Um intervalo tão extenso sem qualquer atividade faz deste episódio um acontecimento raro e de grande relevância científica.

Reproduc?a?o/YouTube Associated Press

O vulcanólogo Simon Carn, da Universidade de Michigan, reiterou a raridade do fenômeno e disse que o Hayli Gubbi “não registrou nenhuma erupção durante o Holoceno”.

Divulgac?a?o/Global Volcanism Program

Com cerca de 500 metros de altitude, o vulcão está localizado na região de Afar, parte do complexo geológico do Vale do Rift.

Reproduc?a?o/YouTube

A área é conhecida pela intensa atividade sísmica e por ser um ponto de encontro de placas tectônicas.

Reproduc?a?o/YouTube

Fica a cerca de 800 quilômetros a nordeste da capital etíope, Addis Abeba, próximo à fronteira com a Eritreia.

Reproduc?a?o/YouTube

Segundo o Centro de Observação de Cinzas Vulcânicas (VAAC) de Toulouse, a erupção foi poderosa, chegando a liberar colunas de fumaça que alcançaram 14 km de altura.

Reproduc?a?o/Redes Sociais

As cinzas vulcânicas foram detectadas sobre países como o Iêmen, o Omã, a Índia e até o Paquistão. A erupção durou algumas horas.

Divulgação/NASA

Vídeos que circularam nas redes sociais capturaram a imensa nuvem de fumaça branca subindo para o céu.

Reproduc?a?o/YouTube

Até o dia 25 de novembro, não havia relatos de feridos ou de grandes danos materiais, visto que o vulcão se encontra em uma região isolada.

Divulgac?a?o/Governo de Afar

A região do entorno do Hayli Gubbi é o Vale do Rift, um dos acidentes geográficos mais importantes do planeta.

Wikimedia Commons/Ndunguwanjoroge

Apesar das condições inóspitas, a área é habitada principalmente pelos Afar, um povo pastoril.

Flickr - Nina R

Apesar das condições inóspitas, a área é habitada principalmente pelos Afar, um povo pastoril.

Wikimedia Commons/Sebastian Morales

Do ponto de vista paleoantropológico, a região tem extrema importância: fósseis de hominídeos muito antigos (como a famosa Lucy) foram encontrados no Vale inferior do rio Awash.

Wikimedia Commons/Albert Backer

Também há potencial para recursos minerais: além do sal, a área tem depósitos de enxofre, potássio e fontes geotérmicas.

Wikimedia Commons/A.Savin

