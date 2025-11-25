Galeria Com textura firme e rica em nutrientes, berinjela ajuda até na saúde cerebral Composta por 96% de água, a berinjela é rica em fibras, antioxidantes, vitaminas (A, C e as do complexo B) e sais minerais. Um legume presente em diferentes receitas, que pode ajudar no bom funcionamento do organismo, na parte cognitiva, assim como afastar diabete e diminuir o colesterol. Por Flipar

Pixabay