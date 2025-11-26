Estilo de Vida

Pessoas precisam ‘se espremer’ quando o trem passa em famosa rua do Vietnã

Um lugar conhecido como “Rua do Trem” tornou-se uma das atrações mais populares da capital do Vietnã, Hanói.

Flipar
Takeshi Aida/Wikimédia Commons

Trata-se de uma linha férrea colonial ainda em funcionamento que passa extremamente perto de cafés e casas em uma rua estreita da cidade.

yeowatzup/Wikimédia Commons

O 'evento' proporciona aos turistas a experiência de ver o trem passar a poucos centímetros de distância.

- Reprodução do X @yukkeok

Construída durante a era colonial francesa em 1902, a ferrovia foi parcialmente danificada na Guerra do Vietnã.

- Reprodução do Flickr Adam Gibbon

Antigas casas foram convertidas em cafeterias, onde visitantes aguardam a passagem do trem a apenas 10 km/h enquanto consomem bebidas.

Daniel Wipf/Wikimédia Commons

Há quem defenda que a atração revitalizou o bairro, transformando-o em um ponto vibrante e seguro, com cafés modernos que aproveitam a via decorada com lanternas.

Reprodução do X @yukkeok

Apesar do sucesso turístico, as autoridades vietnamitas já tentaram fechar o local por questões de segurança.

Reprodução do Flickr Peter Paul de Bie

Os próprios comerciantes tentam alertar os turistas sobre os riscos, gritando para que se afastem dos trilhos quando o trem se aproxima.

Reprodução do Flickr Paul-760

No entanto, a popularidade nas redes sociais e o benefício econômico para o comércio local tornam a medida improvável.

Reprodução do X @shynouh

Turistas e moradores defendem que a atração deve ser aproveitada e transformada para promover o turismo, em vez de ser extinta.

Reprodução do X @Kylemr

'Uma experiência que nunca mais vou viver na minha vida', afirmou uma turista em entrevista à AFP.

Reprodução do X @Kylemr

Hanói é a capital do Vietnã e uma das cidades mais antigas da Ásia, com mais de mil anos de história.

St.Rosenzweig/Wikimédia Commons

A cidade foi fundada oficialmente em 1010, sob o nome de Thang Long.

Reprodução do Youtube Canal Quem procura um destino

Ao longo dos séculos, Hanói foi influenciada por chineses e franceses, o que se reflete em seus templos, avenidas largas e edifícios coloniais.

Reprodução do Youtube Canal Quem procura um destino

Localizada Ã s margens do Rio Vermelho, no norte do paÃ­s, HanÃ³i mistura tradiÃ§Ã£o e modernidade em sua arquitetura, cultura e cotidiano.

- ReproduÃ§Ã£o do Youtube Canal Quem procura um destino

O bairro antigo de HanÃ³i, conhecido como Old Quarter, Ã© famoso por suas ruas estreitas e movimentadas, repletas de lojas, mercados e vendedores ambulantes.

ReproduÃ§Ã£o do Youtube Canal Quem procura um destino

Outra atraÃ§Ã£o Ã© o Lago Hoan Kiem, um dos sÃ­mbolos da cidade, onde fica o Templo Ngoc Son.

ReproduÃ§Ã£o do Youtube Canal Quem procura um destino

Hanói também abriga locais históricos como o Mausoléu de Ho Chi Minh, a Pagode do Pilar Único e o Templo da Literatura, primeira universidade do Vietnã.

Aaron /Wikimédia Commons

A cidade é caótica no trânsito, dominado por milhares de motocicletas, mas ao mesmo tempo vibrante e acolhedora.

Reprodução do Youtube Canal Quem procura um destino

Hoje, Hanói é um centro político, cultural e econômico, que preserva suas tradições enquanto continua se modernizando.

David et Magalie /Wikiméda Commons

