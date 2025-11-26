Ameaça silenciosa: sintomas e tratamentos da trombose

Um estudo da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), com dados obtidos de janeiro de 2012 a agosto de 2023, revela uma situação preocupante. Mais de 489 mil brasileiros foram hospitalizados devido à trombose venosa no período.
Diante disso a influencer e atriz Sarah Femina, de 21 anos, passou por dificuldades no fim de 2024. Afinal, no meio da gravação de um vídeo, percebeu que sua perna esquerda estava escura e dolorida.
Depois de procurar ajuda médica, foi diagnosticada com trombose profunda. Assim, ficou internada por três dias e necessitará de remédios anticoagulantes até junho.
'A pior dor que eu já senti na minha vida. E eu nunca tive nada, nunca tive nenhum sinal, sou muito ativa. É esquisito, porque eu sou nova, eu faço exercício físico', disse em entrevista à EPTV.
'Ele falou que é uma trombose profunda na femoral e ilíaca. Eu fiquei chocada, pois estava morrendo de medo de perder a perna. Foi um choque e já começaram a me dar anticoagulantes, pois minha perna estava roxa e inchada', acrescentou a moradora de Araras (SP).
'Qualquer doença inflamatória pode levar o paciente à trombose. Então, a Covid é pró-trombótica e eleva a chance do paciente apresentar esse processo, como outras doenças também. O câncer eleva de maneira expressiva o risco de trombose', disse o cardiologista Agnaldo Píscopo.
A trombose é uma formação de coágulos (massa semissólida de sangue) no interior de veias (trombose venosa) ou artérias (trombose arterial) impedindo o fluxo sanguíneo e podendo causar diversos sintomas ao corpo humano.
Entre eles, estão dor, vermelhidão ou inchaço na região afetada e, nos casos mais graves, complicações como infarto ou Acidente Vascular Cerebral (AVC).
Estes sintomas são mais comuns em caso de trombose na perna, pé ou braço. Contudo, a trombose pode se desenvolver nas veias e artérias de qualquer parte do corpo, podendo afetar também órgãos como pulmão ou cérebro.
Essa condição é mais frequente em caso de cirurgias recentes, períodos longos de imobilidade, uso de anticoncepcionais com estrogênio ou terapia de reposição hormonal.
O diagnóstico inclui o histórico do paciente, com um levantamento dos fatores de risco, e realização de um exame físico da área afetada. Nele, é levado em conta o dímero D, um dos principais marcadores para detectar possíveis coágulos.
A ultrassom com Doppler (método de imagem não invasivo) avalia o fluxo nas veias, especialmente nas pernas, enquanto a Flebografia apresenta um contraste que permite visualizar as veias por radiografia, indicado em casos específicos.
A tomografia com protocolo para trombose é usada principalmente na suspeita de embolia pulmonar, mas também é útil em outros casos.
O objetivo do tratamento é impedir o avanço do trombo e evitar complicações. Assim, os anticoagulantes são medicamentos que evitam a formação de novos coágulos e estabilizam os já existentes.
Os trombolíticos são usados em situações mais graves para dissolver o coágulo diretamente na veia, sob supervisão hospitalar.
O filtro de veia cava é indicado quando anticoagulantes não podem ser utilizados. Ele impede que coágulos cheguem aos pulmões.
Para a prevenção, é necessário adotar hábitos saudáveis como evitar ficar parado por muito tempo, sobretudo durante viagens ou internações. Por isso, é preciso movimentar-se regularmente para ajudar a circulação.
O médico mais indicado para se consultar em caso de suspeita de trombose é o angiologista. Esta especialidade, portanto, é a mais indicada para fazer o diagnóstico e orientar o tratamento de problemas que afetam os vasos sanguíneos.
No entanto, em caso de suspeita de trombose, é recomendado procurar uma emergência para uma avaliação assim que possível, para evitar que o problema se agrave.
A meia anti trombose, também conhecida como elástica, de compressão ou Venosan, é um produto essencial para prevenir a formação de coágulos sanguíneos em pacientes que passaram por cirurgias ou estão em repouso prolongado.
As meias possuem área do calcanhar mais macia e cinta com silicone na altura da coxa nos modelos 7/8, para proporcionar maior conforto, que não permite que enrolem.
Dados da Secretaria de Saúde de São Paulo de janeiro de 2025 apontam um aumento de 25,7% (522) dos casos de trombose na cidade comparados ao mesmo período do ano anterior (415).