Galeria Berço da civilização cristã: a jornada da Independência da Armênia O dia 23 de agosto marca a IndependÃªncia da ArmÃªnia, uma naÃ§Ã£o com pouco mais de 3 milhÃµes de habitantes e 29 mil quilÃŽmetros quadrados, rica em histÃ³ria e cultura.Mas apesar de seu tamanho no mapa, nÃ£o se deixe enganar: Ã© preciso dedicar pelo menos uma semana Ã exploraÃ§Ã£o do paÃ­s. Por Flipar

DivulgaÃ§Ã£o / Armenia Travel / ComitÃª de Turismo da ArmÃªnia