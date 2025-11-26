Estrelas e astros da Nova Zelândia que conquistaram sucesso em Hollywood

Nascido em 7 de abril de 1964 na cidade de Wellington, a capital da Nova Zelândia, Russell ganhou o Oscar de Melhor Ator pelo papel de Maximus no filme 'Gladiador' (2000).
E tem um vasto currículo com vários filmes de sucesso, entre eles 'Uma Mente Brilhante' e' Los Angeles – Cidade Proibida'. Crowe também é diretor de cinema e músico.
Outro grande nome do cinema americano que saiu da Nova Zelândia é Karl Urban. Nascido em 7 de junho de 1972, Karl-Heinz Urban também é nativo de Wellington. E tem uma carreira consolidada na Meca do Cinema.
Karl Urban destacou-se no papel de Éomer, na saga de 'O Senhor dos Anéis'. E como o Doutor McCoy em 'Star Trek', entre outros filmes de sucesso. Ele também protagoniza 'The Boys', série de sucesso da Amazon Prime.
Veja outros nomes do cinema que nasceram na Nova Zelândia e conquistaram seu espaço em Hollywood com talento e presença marcante em vários filmes.
Taika Waititi (Taika David Cohen) - Nascido em 16 de agosto de 1975 em Raukokore - Diretor e ator vencedor do Oscar por Jojo Rabbit, dirigiu Thor: Ragnarok e atua em comédias. Reconhecido por seu humor irreverente e criatividade no cinema.
Temuera Morrison (Temuera Derek Morrison) - Nascido em 26 de dezembro de 1960 em Rotorua - Famoso por interpretar Jango Fett e Boba Fett em Star Wars, além de Aquaman. Ator de ascendência maori com carreira consolidada em Hollywood.
Martin Henderson (Martin Henderson) - Nascido em 8 de outubro de 1974 em Auckland - Ganhou notoriedade em O Chamado e Torque: Poder e Velocidade. Atualmente é protagonista da série Virgin River, grande sucesso da Netflix.
Melanie Lynskey (Melanie Jayne Lynskey) - Nascida em16 de maio de 1977 em New Plymouth - Estreou em Almas Gêmeas (1994) e fez sucesso em Dois Homens e Meio. Vencedora do Emmy por Yellowjackets, tem carreira sólida no cinema e na TV.
Lucy Lawless (Lucille Frances Ryan) - Nascida em 29 de março de 1968 em Mount Albert, Auckland - Ficou mundialmente famosa como Xena: A Princesa Guerreira e teve papéis marcantes em Spartacus e Ash vs Evil Dead. Também atua como cantora e ativista.
Cliff Curtis (Clifford Vivian Devon Curtis) - Nascido em 27 de julho de 1968 em Rotorua - Ator versátil, estrelou O Pianista e Medo Profundo e participou de Avatar 2. Atua frequentemente como personagens de diversas etnias no cinema.
Rose McIver (Frances Rose McIver) - Nascida em 10 de outubro de 1988 em Auckland - Famosa por protagonizar iZombie e Ghosts, também atuou em O Hobbit. Tem carreira consolidada em séries de TV e filmes natalinos.
E aqui temos uma atriz naturalizada neozelandesa, mas que nasceu na Austrália (na cidade de Donnybrook). Keisha Castle-Hughes (Keisha Castle-Hughes) nasceu em 24 de março de 1990. Indicada ao Oscar aos 13 anos por Encantadora de Baleias, atuou em Game of Thrones e Star Wars. Primeira atriz neozelandesa indicada ao Oscar de Melhor Atriz.