Entretenimento Estrelas e astros da Nova Zelândia que conquistaram sucesso em Hollywood Quando se fala em atores de sucesso em Hollywood, mas que nasceram na Nova Zelândia, o nome de Russell Crowe é um dos que mais se destacam. Afinal, ele alcançou um patamar no meio cinematográfico cujo reconhecimento é indiscutível. Por Flipar

Reprodução/Instagram