Estilo de Vida Hera se espalha por cercas e paredes com beleza e simbolismo espiritual Originária da Europa, Ásia e África, com diversas espécies e variedades distribuídas por essas regiões, a hera é uma planta que chama a atenção pela sua versatilidade e facilidade de aderência. Ela é muito utilizada em paisagismo para cobrir muros, cercas e cobertura de solo. Por Flipar

Pixabay