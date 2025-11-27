Alicia Keys: carreira, mansão em La Jolla e musical da Broadway

O arquiteto Wallace E. Cunningham projetou a residência, que possui aproximadamente 3,5 mil metros quadrados de área interna, seis suítes, oito banheiros, salas amplas e duas cozinhas. A casa inclui ambientes planejados para ventilação natural e áreas com isolamento acústico destinadas ao trabalho musical.
O terraço conta com piscina de borda infinita alinhada ao horizonte do Pacífico, e a vista para o mar está presente nas suítes, na sala de estar e nas cozinhas. O projeto adota soluções de sustentabilidade, como sistema de ventilação que reduz o uso de ar-condicionado, e possui dispositivos de automação distribuídos por toda a casa.
Alicia Keys e Swizz Beatz se casaram em 2010 e têm dois filhos, Egypt Daoud Dean, nascido em 2010, e Genesis Ali Dean, nascido em 2014. A artista também é madrasta de três filhos do marido, de seu casamento anterior.
A seguir, conheça mais sobre a artista, que acumula mais de 30 indicações ao Grammy e 17 prêmios conquistados.
Alicia Augello Cook nasceu em 25 de janeiro de 1981 em Manhattan, Nova York. É filha de Terri Augello, profissional da área jurídica e atriz ocasional, e de Craig Cook, comissário de bordo que deixou a família quando ela tinha 2 anos. Terri possui ascendência italiana, inglesa, irlandesa e escocesa.Craig é afro-americano.
Aos sete anos, começou a estudar piano e recebeu formação em música clássica. Aos doze, ingressou na Professional Performing Arts School, em Manhattan, e concluiu o ensino médio aos 16 anos como melhor aluna da turma.
O bom desempenho escolar garantiu a Alicia uma bolsa na Universidade de Columbia. Incentivada pela mãe, ela iniciou o curso, porém, após um mês, optou por abandoná-lo para se dedicar exclusivamente à música.
Aos 15 anos, em 1996, Alicia assinou seu primeiro contrato com a Columbia Records. Dois anos depois, já tinha um álbum pronto, mas a gravadora recusou a lançar o disco por não considerá-lo comercial.
Em 1997, sua música “Dah Dee Dah” integrou a trilha sonora do filme “MIB – Homens de Preto” e essa se tornou sua única gravação lançada pela Columbia.
Insatisfeita, Keys conseguiu a rescisão contratual com a ajuda de Clive Davis e assinou com a Arista no fim de 1998. As músicas “Rear View Mirror” e “Rock With You” foram usadas nas trilhas de “Shaft” e “Dr. Dolittle 2”, lançados em 2000. Porém, após mudanças internas na gravadora, Davis fundou a J Records no mesmo ano e contratou a artista.
Seu primeiro álbum, “Songs in A Minor”, saiu em 2001 e incluiu as músicas “Fallin’” e “A Woman’s Worth”. Alicia recebeu cinco prêmios Grammy relacionados a esse álbum.
O segundo álbum, “The Diary of Alicia Keys”, foi lançado em 2003 e incluiu o single “If I Ain’t Got You”, cujo videoclipe venceu o MTV Video Music Awards de 2004 como Melhor Vídeo de Rhythm and Blues.
A artista lançou ainda os álbuns “As I Am”, “The Element of Freedom”, “Girl on Fire”, “Here”, “Alicia”, “Keys” e “Santa Baby”.
Entre suas músicas mais conhecidas estão “No One”, “Girl on Fire”, “Finally”, “You Don’t Know My Name” e “Unbreakable”.
A discografia de Alicia inclui, ainda, colaborações de grande sucesso, como “My Boo”, parceria com Usher, e “Empire State of Mind”, com Jay-Z.
Em 2024, estreou na Broadway um musical inspirado na trajetória da artista, que acompanha Ali, uma jovem de 17 anos na Nova York dos anos 1990 e que contou com sucessos já conhecidos de Alicia Keys e composições novas na sua trilha sonora.
O musical recebeu 13 indicações ao Tony Awards de 2024 e venceu duas categorias: Maleah Joi Moon ganhou Melhor Atriz em Musical e Kecia Lewis venceu Melhor Atriz Coadjuvante em Musical. A gravação original do elenco recebeu o Grammy de Melhor Álbum de Teatro Musical em 2025.