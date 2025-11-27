Galeria Costa dos Esqueletos: esse é o maior cemitério à beira-mar do mundo A Costa dos Esqueletos, na Namíbia, traz histórias marcantes com um verdadeiro cemitério a céu aberto, onde são encontrados milhares de navios encalhados nas areias do deserto. As diversas carcaças de barcos e esqueletos de animais marinhos revelam histórias de exploração, naufrágios e um passado colonial alemão. Por Flipar

Divulgação