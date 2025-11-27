Erva que tempera feijão surpreende por ter ‘mil’ utilidades

O louro costuma ser usado no preparo de feijão, dando um sabor especial e diferenciado.
Mas também pode realçar o sabor de outros alimentos, como o arroz, por exemplo.
Nessa galeria, você vai ver que o louro pode, inclusive, ser usado de diversas maneiras no combate a doenças, com muitos benefícios para todos.
Muita gente não sabe, mas, além de servir para tempero, o louro rende um bom chá.
O louro é uma planta medicinal da espécie Laurus nobilis, que possui substâncias, como taninos e flavonoides, com diversas ações benignas no organismo.
O louro pode auxiliar, por exemplo, no tratamento de problemas digestivos, como azia e gastrite.
A erva também ajuda a regular o açúcar do organismo, sendo um elemento de combate à diabetes.
Outra vantagem do louro é ajudar no combate ao estresse ou à ansiedade, tão comum hoje em dia, principalmente nas grandes cidades.
O chá de louro tem ações anti-inflamatórias, diuréticas, antioxidantes e antirreumáticas, reduzindo dificuldades de articulações.
Da mesma forma, o louro melhora a função renal, reduzindo o risco de pedras nos rins.
As folhas de louro têm efeito expectorante, aliviando problemas respiratórios. O louro facilita na hora de eliminar o catarro.
As folhas de louro podem ser compradas em mercados, feiras e lojas de produtos naturais.
Quem preferir e tiver espaço, pode cultivar as folhas de louro em casa. Pode plantar no quintal, onde ela se desenvolverá bastante.
Ou pode plantar em vaso, num espaço mais reduzido. Para isso, use um vaso médio, já que as folhas ficam com cerca de 15 cm.
O louro não se adapta bem a áreas molhadas. Por isso a terra deve estar apenas úmida e não é necessário regar com frequência.
O louro se desenvolve bem ao sol. Pode ser colocado num local exposto à luz solar e ao calor.
O chá de louro é muito fácil de fazer. Basta colocar uma folha de louro seca para cada xícara de água fervente. E deixar repousar por 10 minutos.
Em seguida, a pessoa deve coar o chá para beber três a quatro vezes por dia.
A folha de louro também costuma ser usada no réveillon para certas simpatias em busca de sorte. Uma delas é fazer uma guirlanda com as folhas para 'afastar as energias ruins'.
Outra sugestão dos supersticiosos é colocar três folhas de louro embaixo do prato onde a refeição será feita durante a ceia. Quem preferir pode botar as três folhas de louro junto ao corpo, nos bolsos da roupa ou na carteira de dinheiro.